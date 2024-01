Claudia Thiel ist neue ZfP-Klinikseelsorgerin

Claudia Thiel ist die neue evangelische Klinikseelsorgerin im ZfP am Standort Bad Schussenried. Für ihren neuen Aufgabenbereich bringt die Theologin mehr als 30 Jahre Berufserfahrung als Pfarrerin und Seelsorgerin mit.

Eher zufällig sei sie zur Seelsorge gekommen, erzählt Claudia Thiel im Gespräch. Ende der 1980er-Jahre habe sie während eines Freiwilligen Diakonischen Jahres in einem evangelischen Krankenhaus erste Erfahrungen damit sammeln können, anderen Menschen in schwierigen Situationen eine Stütze zu sein und Beistand zu bieten. Durch kleine Hilfestellungen, aber auch immer wieder im Gespräch. „Nähere Kontakte zu Menschen haben zu dürfen und hinter ihre Fassaden blicken zu können, finde ich extrem spannend und bereichernd“, beschreibt Thiel ihre Arbeit. „Hier im ZfP bin ich an einem Ort angekommen, wo mir bei den Begegnungen mit den Menschen das Herz aufgeht. Diese Gespräche berühren mich in vielfacher Art und Weise.“

Ansprechpartnerin für Patienten und Angehörige

Als Pfarrerin der Gemeinde Bad Schussenried ist die gebürtige Rheinländerin seit Ende vergangenen Jahres als Klinikseelsorgerin ZfP Südwürttemberg für die Region Donau-Riss zuständig. Dabei ist sie gemeinsam mit der katholischen Pastoralreferentin Barbara John Ansprechpartnerin für alle stationären und ambulanten Patienten und Bewohner, deren Angehörige und auch für die Mitarbeitenden.

Gemeinsam leiten die beiden Theologinnen den Besuchsdienstkreis, gestalten meditative Andachten sowie Gottesdienste und bieten einen geschützten Raum für Gespräche, Gebete, Segnungen oder Beichten - unabhängig von Konfession oder Religion. „Für mich ist es ganz wunderbar, dass wir dadurch Ökumene leben können und gemeinsam für die Menschen vor Ort da sein können“, freut sich Claudia Thiel über ihr neues Arbeitsumfeld. „Barbara John ist mir mit ihrer langjährigen Erfahrung hier eine großartige Unterstützung und hat mich konkurrenzfrei und freundlich aufgenommen.“

Zuerst Pfarrerin bei der Polizei, dann bei der Bundeswehr

Mit der Arbeit im ZfP deckt Thiel nun ihr drittes staatliches Betätigungsumfeld ab: Seit 1997, nach ihrem zweiten Theologischen Examen, war sie zunächst als Polizeipfarrerin, später über zehn Jahre als Leitende Landespfarrerin für Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland tätig. Hier begleitete sie die Beamten seelsorgerisch sowie in theologischen Grundfragen, unterrichtete Polizeianwärter in Sachen Berufsethik und gestaltete Gottesdienste. „Polizeiseelsorge bedeutet für mich, zu Gast in einem anderen System zu sein und etwas hinein bringen zu dürfen, das über die reine Sachebene hinaus geht“, erklärt Thiel ihren Antrieb.

Mit der gleichen Motivation wechselte die Theologin im Jahr 2012 zur Bundeswehr, wo sie zunächst drei Jahre als Militärpfarrerin in Saarlouis und Münster tätig war. Besonders prägend war dabei für sie ein viermonatiger Auslandseinsatz in Afghanistan. „Seelsorge im Militär heißt auch, mit Gewalt und Leid in Kontakt zu kommen. Was da besonders wichtig ist, ist eine gehörige Portion Selbstfürsorge und ein gesundes Umfeld.“

Ehemann ebenfalls Pfarrer

Zuletzt war Thiel als Militärdekanin im Evangelischen Kirchenamt der Bundeswehr tätig. Hier oblag ihr die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Militärseelsorge im Evangelischen Kirchenamt Berlin. „Bei meiner Arbeit im öffentlichen Dienst bei Polizei und Bundeswehr hatte ich auch immer wieder Kontakt mit Menschen, die eher kirchenfern waren. Ich selber stamme aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Mit mir kann man also nicht nur über Gott und Glauben sprechen!“

Den Wechsel nach Süddeutschland hat die 56-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann beschlossen - Pfarrer Dr. Thomas Thiel, der seit dem 1. August 2023 als Krankenhauspfarrer des ZfP in der Pfarrstelle Weißenau tätig ist. „Im Moment ist für mich noch alles neu, das ist nochmal ein anderes Arbeiten. Ich erlebe hier Menschen und Verhaltensweisen, denen ich so noch nicht begegnet bin und die ich so noch nicht kenne“, beschreibt Thiel ihr neues Wirkungsfeld. „Aber ich muss sagen, dass ich mich hier ausgesprochen wohl fühle und mich freue, auf alles was da noch kommt.“

Neben der Ausbildung in klinischer Seelsorge ist Claudia Thiel auch tiefenpsychologisch orientierte Ehe- und Lebensberaterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Internationale Trainerin für die körperorientierte Entspannungstechnik „Tension Releasing Exercises“. „Für mich ist es einfach gut, mehr Hintergrundwissen zu haben“, erklärt Thiel ihre breit gefächerte Vita. „Diese Fortbildungen geben mir zusätzliches Rüstzeug für meine Arbeit. Aber ich bin und bleibe Theologin mit Leib und Seele.“