Burg Otterswang kann künftig für Events gemietet werden

Jahrzehntelang war das Burgcafé in Otterswang mit seiner großen Außenterrasse ein beliebtes Ausflugsziel. Seitdem vor zwei Jahren der Betreiber und Konditor Werner Schmid verstarb, ist das Café geschlossen. Nun gibt es neue Besitzer, die schon konkrete Pläne für das alte Gemäuer haben.

Wer auf Google das Stichwort „Burg3“ eingibt, landet auf der neuen Internetseite der Otterswanger Burg. Die jetzigen Besitzer Melanie und Oliver Gölz werben dort auf der Startseite mit dem Slogan „Wir holen die Burg aus dem Dornröschenschlaf“. Melanie Gölz ist gebürtige Schussenriederin. Mit dem Kauf der Burg hätten sie und ihr Mann sich einen Traum erfüllt, sagt sie. Momentan wohnt die Familie noch in Ummendorf. So bald wie möglich wollen sie jedoch nach Otterswang ziehen.

Termine ab November

Wer sich weiter durch die Internetseite scrollt, erfährt, dass die geschichtsträchtige Festung künftig für Firmenevents, Hochzeiten und andere Feiern gemietet werden kann. Obwohl die offizielle Genehmigung für den Umbau noch nicht vorliegt, werden schon jetzt erste Termine für Vermietungen ab November vergeben.

Vor allem abends bietet sich von der Terrasse ein wunderschöner Blick über ganz Oberschwaben. (Foto: Harald Werner )

Wer bisher noch nicht wusste, wie die Burg von innen aussieht und wie viele Räume dort zur Verfügung stehen, kann dies online nun alles nachlesen. Auf der Außenterrasse, die für ihren wunderschönen Panoramablick bekannt ist, sei Platz für 200 Personen. Im ehemaligen Kaminzimmer und Burgstall könnten insgesamt bis zu 70 Personen miteinander feiern. Im alten Burgstall sei zudem Platz für einen Theken– oder Barbereich. Zur Vermietung angeboten wird zudem eine Waldlounge, die sich gut für einen Sektempfang eigne sowie eine Kapelle, in der Trauungen durchgeführt werden könnten.

Fehlende Parkplätze ein Problem

Wie Ortsvorsteherin Danielle Schäfer der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, würden sich die Otterswanger freuen, wenn die Burg wieder zum Leben erweckt werden würde. Es sei sehr schade, dass die Familie Schmid das Café nicht weiter betreiben könne und sich zum Verkauf entschlossen habe. Umso mehr habe man sich im Ort gefreut, als sich neue Käufer gefunden hätten. Prinzipiell seien die Mitglieder des Ortschaftsrats Otterswang auch nicht dagegen, dass die Burg nun eine Eventlocation werden solle. Allerdings gebe es Bedenken bezüglich der aktuellen Pläne.

Wer das Burgcafé schon einmal besucht hat, weiß, dass es direkt vor dem Gebäude nur wenige Parkplätze gibt und der Weg dorthin in einer Sackgasse endet. Schon in den vergangenen Jahren gab es daher öfters Probleme mit Wildparkern. „Wenn bei den geplanten Events nun 200 Leute auf einmal anreisen, wird das ein noch viel größeres Problem, denn so viele Parkplätze gibt es vor Ort einfach nicht. Und zu einer Hochzeit oder einem Firmenevent reist niemand mit dem Fahrrad an“, so Schäfer.

Zufahrt muss im Notfall frei sein

Werde die Zufahrt durch zu viele Autos blockiert, hätten die Rettungskräfte in einem Notfall ein echtes Problem. Bürgermeister Achim Deinet teilte mit, dass die Schussenrieder Stadtverwaltung den planenden Architekt auf diese Problematik vorab hingewiesen habe. Dennoch hätte der Bauantrag, über den der Schussenrieder Gemeinderat in seiner Juli–Sitzung beriet, nur die gesetzlich geforderten Parkplätze enthalten, kritisierte er.

Ein weiterer Punkt, der Sorge bereitet, ist das Thema Lärm. Denn in unmittelbarer Nachbarschaf zur Burg befinden sich mehrere Privathäuser. Wenn die Gäste der Veranstaltungen künftig nachts in Scharen aufbrechen, würde dies voraussichtlich zu einem erheblichen Lärmpegel führen.

Vor allem Radler und Wanderer wissen das Ausflugsziel zu schätzen. (Foto: Harald Werner )

Der Gemeinderat schloss sich den Bedenken an, die zuvor der Ortschaftsrat geäußert hatte. Man sehe Nachbesserungsbedarf bei den Antragsunterlagen, auch wenn das Gremium es prinzipiell begrüße, wenn die Burg wieder mit Leben gefüllt werde. Darüber entscheiden, was der neue Besitzer darf und was nicht, wird die zuständige Behörde im Landratsamt Biberach.

Das sagt die neue Besitzerin

Die neue Besitzerin Melanie Gölz sagte, die genannten Probleme seien ihr und ihrem Mann bekannt. Sobald der Bauantrag durch sei, wolle man gemeinsam mit den Menschen vor Ort nach Lösungen suchen. Da sie selbst vorhabe, mit ihrer Familie nach Otterswang zu ziehen, werde sie alles dafür tun, damit sich niemand in der Nachbarschaft durch Lärm oder ähnliches gestört fühle.

Eine Idee sei, einen größeren Parkplatz an einer anderen Stelle anzulegen und von dort bei Veranstaltungen einen Shuttlebus anzubieten. Seitdem ihre Familie das Anwesen gekauft habe, seien sie vor Ort immer wieder von Wanderern und Radlern angesprochen worden. Daher überlege man nun, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, die bisherige Zielgruppe zu bedienen und in irgendeiner Form einen Kaffeebetrieb anzubieten. Ideen, wie die Burg wieder mit Leben gefüllt werden könne, gebe es viele. Diese sollten nun in den nächsten Monaten konkretisiert werden.