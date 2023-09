Brauchtum und Party in Bad Schussenried

Das Schussenrieder Oktoberfest wird vom 29. September bis 3. Oktober in allen Gaststuben der Brauereigaststätte und im Bierkrugstadel in Bad Schussenried gefeiert. Dies teilt die Schussenrieder Brauerei mit.

Los geht es am Freitag, 29. September, 19 Uhr in der Brauereigaststätte bei freiem Eintritt. Am Samstag, 30. September, beginnt das Oktoberfest mit Live–Musik um 18 Uhr in der Brauereigaststätte, der Eintritt ist frei. Ab 20 Uhr besteht die Möglichkeit zum Besuch der Oktoberfestparty mit DJ Rainer im Bierkrugstadel. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf unter www.schussenrieder.de/veranstaltungen, Telefon 07583/404—11 (Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 16 Uhr) oder per Mail an [email protected] für sechs Euro erhältlich, Restkarten kosten an der Abendkasse acht Euro.

Am Sonntag, 1. Oktober, lädt die Schussenrieder Brauerei Ott ab 11 Uhr zum Oktoberfest in die Brauereigaststätte ein. Zum Weißwurst–Frühschoppen gibt es Live–Musik, der Eintritt ist frei. Eine Zeitreise durch die Geschichte der Bierkrüge ist im Bierkrugmuseum zu sehen, das bei freiem Eintritt von 11 bis 16 Uhr geöffnet wird. Am Montag, 2. Oktober, ist die Brauereigaststätte geschlossen. Der Feiertag, 3. Oktober, steht im Zeichen der des Brauchtums. Die Brauereigaststätte öffnet um 11 Uhr und stimmt die Gäste auf einen oberschwäbischen Heimattag ein. Der Festzug am Fuhrmannstag beginnt um 13.30 Uhr, mehr als 100 historische Gespanne ziehen durch Bad Schussenried.

An allen Festtagen ist der Eintritt in die Brauereigaststätte frei, eine Gratis–Ladestation für E–Bikes mit 32 Ladepunkten ist im Brauereihof. Für Autos und Motorräder gibt es einen kostenlosen Parkplatz, für Wohnmobile stehen 50 Stellplätze am Brauereigelände zur Verfügung.

Die Brauerei stellt die Tische in den Gaststuben Freitag und Samstag nur für verbindliche Reservierungen zur Verfügung. So können die Gäste sicher sein, dass ein reservierter Tisch zur gewünschten Zeit verfügbar ist. Die Reservierung selbst ist kostenlos, doch ist damit der Kauf von Verzehrbons in Höhe von 20 Euro pro Person verbunden, die an den Festtagen für Getränke und Speisen eingelöst werden können.

Weitere Infos gibt es unter www.schussenrieder.de, auf www.facebook.com/SchussenriederBrauerei und auf www.instagram.com/schussenrieder_brauerei.