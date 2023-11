Brand in einem Unternehmen in Bad Schussenried

In einem Unternehmen in Bad Schussenried ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr um kurz nach 15.30 Uhr zu dem Brand im Enzisholzweg aus. In einem Prüfstand in der Dauerlaufhalle war das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand. Während des Ausbruchs des Brands hielten sich dort laut Polizei keine Arbeiter auf, verletzt wurde niemand. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.