Mit Video: Wetterwarte Süd erhält neue Beobachtungsplattform  

Auf diesen Moment haben die Schussenrieder Wetterfreunde lange gewartet: Mit einem besonders leistungsfähigen Kran ist am Dienstag die neue Wetterbeobachtungsplattform auf dem Dach der Wetterzentrale montiert worden. Seit zehn Jahren gibt es die Idee, die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried so auszubauen, dass die Mitarbeiter das Wetter nicht nur an ihren Monitoren überwachen, sondern es zugleich beobachten können. Dieser Traum ist nun wahr geworden.

Es ist kühl an diesem Vormittag, ein Unwetter ist vorhergesagt. Roland Roth ist jedoch davon überzeugt, dass der Wettergott es gut mit ihm meint. Seit Monaten fiebert er diesem Tag entgegen, nun ist er endlich da. Überpünktlich trifft der Schwerlasttransport mit der Wetterbeobachtungsplattform ein und parkt vor der Schussenrieder Wetterzentrale.

Mit einem speziellen Kran wurde die Holzkonstruktion schrittweise in das offene Loch im Dach der Wetterzentrale herabgesenkt. (Foto: Katrin Bölstler )

Zahlreiche Zuschauer, Freunde, Nachbarn und Mitarbeiter der Wetterwarte Süd haben sich an diesem Vormittag versammelt, um das Ereignis mitzuerleben.

Empfohlene Artikel Klimawandel So steht es um die Erderwärmung in der Region q Öpfingen

Wetter spielt mit

Als alle da sind und es weder regnet noch stürmt, gibt der Chef der Wetterwarte Süd dem Kranfahrer ein Zeichen. Die Mitarbeiter der Zimmerei Maier aus Ebersbach–Musbach, die die spezielle Konstruktion zusammen mit Roland Roth geplant und gebaut haben, stehen im Kreis um das Fahrzeug herum. Zimmerer Samuel Maier schnappt sich ein Seil und sichert die Plattform von unten, während der Kran langsam damit beginnt, das kleine Bauwerk in die Luft zu heben.

Die Künstlerin Theresia Moosher schenkt der Wetterwarte Süd zu diesem besonderen Anlass eine ihrer Wasserhüterinnen. (Foto: Katrin Bölstler )

Vorsichtig manövriert der Kranfahrer das Ganze Stück für Stück weiter nach oben, bis es scheinbar schwerelos über dem Loch im Dach des Hauses schwebt. Inzwischen sind mehrere der Zimmerer über das Gerüst nach oben geklettert und stehen dort bereit, ihr Meisterstück zu empfangen. Langsam senkt der Kran die Konstruktion hinab, bis sie passgenau in der Lücke sitzt. Die Erleichterung darüber, dass alles so reibungslos geklappt hat, ist allen Beteiligten anzusehen und spontan brechen ein paar der Zuschauer in Jubel aus.

Empfohlene Artikel Gemeinderat stimmt für Wohncontainer Schussenried stellt erstmals Container für Geflüchtete auf q Bad Schussenried

So sieht die neue Plattform aus

Die ersten Sektkorken knallen und eine Flasche Schampus wird auf das Gerüst gebracht. Einer der Zimmerer spricht den traditionellen Richtspruch und Roland Roth, der inzwischen auch nach oben geklettert ist, lässt es sich nicht nehmen, just in diesem Moment auf seinen geliebten Frankfurter Fußballverein ein Liedchen anzustimmen. Das sorgt für einige Lacher.

Über die Monitore erfahren wir alles über das Wetter, was die Prognosen, die Zahlen und die Karten hergeben. Roland Roth

Da der Himmel immer dunkler wird und das angekündigte Gewitter nun doch zu kommen scheint, machen die Handwerker sich danach sofort wieder an die Arbeit. Mit speziellen Schrauben wird die Wetterbeobachtungsplattform am restlichen Gebäude befestigt. Die Wetterzentrale ist nun etwas mehr als zwölf Meter hoch und damit das höchste Haus im Wohngebiet. Der 21 Quadratmeter große Raum hat Fenster auf allen vier Seiten und aufgrund seiner Höhe werden die Wetterfreunde künftig freie Sicht in alle Richtungen haben.

Teamarbeit aller beteiligten Firmen

„Über die Monitore erfahren wir alles über das Wetter, was die Prognosen, die Zahlen und die Karten hergeben“, erklärt Roth. „Dank der neuen Plattform können wir diese Angaben nun ergänzen durch das, was wir sehen. Unsere Vorhersagen werden dadurch deutlich präziser. Nur besser wird das Wetter dadurch nicht“, ergänzt er mit einem Schmunzeln.

Haben bei dem Projekt eng zusammengearbeitet: Zimmerer Markus Maier und Roland Roth. (Foto: Katrin Bölstler )

Die Begeisterung über die neuen Möglichkeiten sind ihm anzusehen, und noch während die Handwerker damit beschäftigt sind, die Fenster einzubauen, fallen ihm schon wieder neue Ideen ein, wie man das Ganze noch weiter verbessern könnte. „Klar ist, ohne Markus Maier hätte ich das Projekt nie stemmen können“, dankt er dem Chef der involvierten Zimmerei, der in diesem Moment neben ihm steht und vor Freude grinst. Um all seine Ideen für die Wetterplattform umzusetzen, habe es mehr als ein Dutzend verschiedene Firmen gebraucht und Maier habe diese alle zusammengebracht.

Empfohlene Artikel Geschichten über die Heimat Auf Tour mit dem neuen Schussenrieder Stadtführer Uli Schmid q Bad Schussenried

Wer dann außer Roth in Zukunft diesen besonderen Aussichtspunkt nutzen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Denn der Gründer und Betreiber der Wetterwarte Süd wird nächstes Jahr 70. Schon lange sucht er nach einem Nachfolger, bisher hat er jedoch noch keinen gefunden. Spätestens 2027 will er die Leitung endlich abgeben. Und ob dann der Sitz der Wetterwarte Süd weiterhin in Bad Schussenried bleibt, sei völlig offen, sagt Roth.