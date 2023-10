Bad Schussenrieder DRK-Wache wird saniert

Der DRK-Kreisverband Biberach lässt die Rettungswache in Bad Schussenried grundlegend sanieren. Das Gebäude in der Zeppelinstraße aus dem Jahr 1986 wird nahezu komplett entkernt. Die Mitarbeiter weichen so lange direkt nebenan in Container-Modulbauten aus, in denen Ende September der Betrieb aufgenommen worden ist. Finanziert wird die Sanierung vom DRK-Kreisverband und den Krankenkassen als Kostenträgern, das Land unterstützt das Projekt mit Fördermitteln.

Die ersten vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Schussenrieder Rettungswache wurden bereits in den Sommermonaten in Angriff genommen. Ende September wurde das Gebäude nun endgültig zur Baustelle. „Die Rettungswache ist einfach in die Jahre gekommen, deshalb freuen wir uns, dass die Sanierung jetzt beginnt“, erklärt Rettungswachen-Leiter Florian Bühler.

Von den Sanitäranlagen bis zu den Bodenbelägen, von der Technik bis zu den Elektroinstallationen wird alles neu gemacht. In diesem Zuge werden die Sanitäranlagen und der Umkleidebereich auch nach Geschlechtern getrennt. Außerdem wird eine Schleuse für Infektionstransporte eingebaut, eine Notstromversorgung eingerichtet und eine PV-Anlage installiert.

„Zu einem leistungsfähigen Rettungsdienst gehören auch moderne Räumlichkeiten“, sagt Michael Mutschler, Geschäftsführer Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband. „Deshalb ist es uns wichtig, die Rettungswache in Bad Schussenried von Grund auf zu sanieren und so für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bestmöglichen räumlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Ende September zogen die Mitarbeiter in die Interims-Rettungswache um. Diese steht auf dem Parkplatz zwischen Rettungswache und Feuerwehr. „Der Umzug war von langer Hand geplant und verlief deshalb ebenso reibungslos wie die Inbetriebnahme der Interims-Rettungswache“, sagt Florian Bühler. Trotz der neuen und etwas ungewohnten Umgebung könne sein Team wie gewohnt seinen Aufgaben nachgehen.

Die Container-Modulbauten werden nun für das nächste halbe Jahr die Heimat der Schussenrieder Rettungswache sein. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.