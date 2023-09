Bad Schussenrieds Schulen starten mit dem Unterricht

Die Bad Schussenrieder Schulen starten in der kommenden Woche wieder mit dem Unterricht. An der Drümmelbergschule beginnt der Unterricht am Montag, 11. September. Für die Klassen zwei bis vier und sechs bis neun beginnt der Unterricht um 8.35 Uhr und endet um 12 Uhr. An der Drümmelbergschule findet am Montag kein Nachmittagsunterricht statt, ein entsprechendes Betreuungsangebot gibt es ebenfalls nicht. Die Fünftklässler starten erst am Dienstag um 8.35 Uhr in das neue Schuljahr und dürfen um 12 Uhr wieder nach Hause. Die neuen Erstklässler werden am Mittwoch, 13. September, zu unterschiedlichen Zeiten eingeschult. Die Klasse 1a um 8.30 Uhr, die Klasse 1b um 9.30 Uhr und die Klasse 1c um 10.30 Uhr. In der Magnuskirche findet am 26. September um 11 Uhr für die Grundschüler und Werkrealschüler ein Gottesdienst zum Schuljahresbeginn statt.

An der Jakob–Emele–Realschule beginnt für die Klassen fünf bis zehn der Unterricht am Montag, den 11. September um 07.45 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 12 Uhr. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Am Caspar–Mohr–Progymnasium beginnt der Unterricht für alle Klassen ebenfalls am Montag um 8.35 Uhr und endet um 12 Uhr. Es findet am ersten Schultag kein Nachmittagsunterricht statt.