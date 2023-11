Für einen 28-Jährigen in Bad Schussenried endete am Samstag eine Autofahrt an einem Laternenmast. Gegen 10.45 Uhr fuhr der junge Mann in der Friedrich-List-Straße, als er die Kontrolle über seinen Ford verlor. Der Wagen prallte frontal gegen einen Laternenmast. Der Fahrer hatte Glück und konnte unbeschadet aussteigen. Sein Auto war noch fahrbereit. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro, den an der Laterne auf rund 2000 Euro.