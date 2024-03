Ausstellung zu Maria Magdalena in Bad Schussenried

In der „KunstDenkWerkstatt“ von Theresia K. Moosherr in Bad Schussenrid (Wilhelm-Schussen-Straße 23 /1) wird am Samstag, 30. März, um 11 Uhr die Ausstellung „Maria Magdalena - Jüngerin Jesu, erste Zeugin der Auferstehung Jesu“ eröffnet. Zu sehen sind Magdalena-Bilder von Theresia K. Moosherr. Zur Eröffnung der Ausstellung am 30. März hält Pfarrerin Susanne Richter von der Evangelischen Christuskirche Bad Schussenried einen Impulsvortrag zu Maria Magdalena als einer außergewöhnlichen Frau. Man freue sich über Besucher, die „beim Hören der Worte und beim Betrachten der Bildwelten Maria Magdalena als erste Apostelin Jesus’ wertschätzen“, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung ist geöffnet vom 30. März bis 28. April zu folgenden Zeiten: am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.