Auf Tour mit dem neuen Schussenrieder Stadtführer Uli Schmid

Wer 40 Jahre lang im Ehrenamt Vollgas gegeben hat, kann danach nicht einfach nichts tun. Darum hat Uli Schmid — jahrzehntelang in vorderster Front beim Magnusfest und der Fasnet mit dabei — nun einen neuen Job: Er ist der neue Stadtführer von Bad Schussenried. Und wer bei seinen Touren mitläuft, kann sich auf einiges gefasst machen: Die Geschichten, die der 62–Jährige über die Vergangenheit seiner geliebten Heimat ausgegraben hat, kennen nur wenige.

Mein Vater hat sich genauso engagiert, wie ich es später getan habe, da bin ich einfach hineingewachsen. Uli Schmid

Heimatliebe ist für Uli Schmid keine Worthülse, sondern etwas Greifbares. „Mein Vater hat sich genauso engagiert, wie ich es später getan habe, da bin ich einfach hineingewachsen“, erzählt er. Und in den 70er– und 80er–Jahren, als er in Schussenried aufgewachsen ist und die Kurkliniken alle voll belegt waren, „da ist es in Schussenried richtig abgegangen!“. Obwohl das jetzt „nicht mehr ganz so“ der Fall sei, ist es ihm eine Herzensangelegenheit, anderen Menschen zu verdeutlichen, was für ein wunderbarer Ort Schussenried immer noch ist. „Mein Ziel als Stadtführer ist es, dass die Leute danach wiederkommen, weil sie gemerkt haben, wie schön es hier ist“, erklärt er.

Nicht nur trockene Zahlen

Schon als Bub sei er mit der Musikkapelle mit der Zugposaune aufgetreten und schnell hätten andere sein Talent erkannt, die Leute zu unterhalten. „Dr’ Usch kommt, i hol a Mikro“, sei der Spruch gewesen, mit dem die Leute ihn begrüßt hätten, erinnert er sich mit einem Schmunzeln. Als die Damen von der Touristinfo ihn daher gefragt hätten, ob er sich vorstellen könne, ehrenamtlich als Stadtführer zu arbeiten, habe er sofort Ja gesagt.

Es ist nur eine kleine Stadt, bescheiden an anderen gemessen. Uli Schmid

Die Führung, die den Titel „Geschichte und Geschichten einer Klosterstadt“ trägt, beginnt am Rathaus. Sie startet jedoch nicht mit trockenen Zahlen über das alte Gemäuer, sondern mit einem Gedicht über Schussenried: „Es ist nur eine kleine Stadt, bescheiden an anderen gemessen. Doch wem sie es einmal angetan hat, der wird sie nie wieder vergessen ...“ Diese und die folgenden Worte stammen aus der Feder des Heimatdichters Wilhelm Schussen, nach dem die Hauptstraße der Kleinstadt benannt ist. Wilhelm Schussen, der eigentlich Wilhelm Frick hieß, war ein Heimatdichter, gebürtiger Schussenrieder und Freund von Hermann Hesse. Einige seiner Gedichtbände sind gleich im Eingangsbereich im Schussenrieder Rathaus zu finden.

Rathaus war einst Polizeistation

Uli Schmid trägt das Gedicht mit echter Leidenschaft hervor, gestikuliert dabei mit den Händen und neigt den Kopf so zur Seite, dass die Brille ein wenig ins Rutschen kommt. Die Stimme hebt und senkt sich und im Nu ist man gefesselt von dieser Darbietung. „Mit diesem schönen und so passendem Einstieg“, erzählt er grinsend, „lässt sich das Eis leicht brechen.“ Klar komme eine Stadtführung nicht ganz ohne geschichtliche Zahlen aus. Doch die vergesse man eh’ wieder schnell. „Ich will die Menschen unterhalten und dass sie Geschichte mit nach Hause nehmen, über die sie auf der Heimreise noch reden werden.“

Ich will die Menschen unterhalten und dass sie Geschichte mit nach Hause nehmen, über die sie auf der Heimreise noch reden werden. Uli Schmid

Ganz ohne Zahlen geht es dann aber doch nicht, wobei das viel Interessantere ist, wofür die historischen Gebäude früher genutzt wurden. Das jetzige Rathaus, 1758 erbaut, war zum Beispiel einst Teil des Klosters, obwohl es sich vor den ehrwürdigen Mauern befindet. „Mal war es eine Kaserne, dann ein Schulhaus, dann eine Polizeistation. Der heutige Serverraum war früher die Gefängniszelle, indirekt werden wir Schussenrieder also immer noch darin gefangen“, erzählt Schmid mit zwinkerndem Auge.

Wo der alte Marktplatz sich befand

Vom Rathaus aus geht es zuerst auf den Marktplatz. Nach einer kurzen Anekdote über das jetzige Kreissparkassengebäude ist es von dort nicht mehr weit bis zum Törle und dem Gasthof Klosterhof. „An der Stelle des Klosterhof gab es bereits 1228 eine Schankwirtschaft, die zugleich eine Mühle und ein Beherbergungsbetrieb war. Wenn die Leute damals zur Wallfahrt nach Schussenried kamen, haben sie also hier übernachtet. Und bis in die 50er–Jahre war das alte Mühlrad noch zu sehen“, erzählt der Schussenrieder.

Damals war es viel üblicher als heute, sich nach getaner Arbeit in der Wirtschaft zu treffen, sodass vier, fünf oder mehr Gasthäuser keine Seltenheit waren. Uli Schmid

Ein paar Schritte weiter, wo die Wilhem–Schussen–Straße die Biberacher Straße kreuzt, befand sich früher der Marktplatz. Schmid zückt eine Mappe mit alten Fotografien. Auf den Bildern aus den Jahren 1926 und 1937 ist zu sehen, dass an dieser Stelle einst eine große Freilichtbühne stand, die für verschiedene Veranstaltungen genutzt wurde. Zudem zeigen die Fotografien, dass es rund um den ehemaligen Marktplatz weitere Wirtschaften gab, obwohl Schussenried auch damals eine kleine Stadt war. „Damals war es viel üblicher als heute, sich nach getaner Arbeit in der Wirtschaft zu treffen, sodass vier, fünf oder mehr Gasthäuser keine Seltenheit waren“, erklärt der 62–Jährige.

Wein und Bier

Im Laufe der Tour erfahren die Zuhörer viele weiteren geschichtlichen Fakten und Geschichten. Warum sind am Törle links und rechts Glöckchen angebracht? Wer durfte einst in Schussenried Bier brauen und wer nicht? Und wie kam es dazu, dass die Mönche einen Weinberg am Bodensee besaßen? All dies und mehr wird in den 90 Minuten beantwortet. Am Ende ist der Kopf voll, die Füße sind müde und ein kühles Getränkt erscheint eine hervorragende Idee. Nur gut, dass die Tour auch einen Halt in der Brauerei einlegt.

Wer den Stadtführer engagieren will, wendet sich an die Schussenrieder Touristinfo, Telefon 07583 9401—170 oder [email protected]

