Auf der Burg Otterswang kann ab Mai geheiratet werden

Noch sind die dunklen Holzstühle zur Seite geschoben und manches Kabel hängt von der Decke. Doch schon in wenigen Wochen sollen die Sanierungsarbeiten im ehemaligen Burgcafé Otterswang abgeschlossen sein. Läuft alles nach Plan, kann in dem geschichtsträchtigen Gebäude ab Mai geheiratet und gefeiert werden.

Die neuen Besitzer Melanie und Oliver Gölz sind optimistisch, dass das klappen wird. Zwar sieht es auf der Baustelle momentan noch etwas chaotisch aus. Bis auf wenige Kleinigkeiten ist aber alles fertig saniert.

Eine alte Ritterrüstung begrüßt am Eingang des Grundstücks die Besucher. (Foto: Katrin Bölstler )

Zu tun gab es dabei einiges: die Elektrik wurde komplett erneuert, eine Fußbodenheizung eingebaut und die Beleuchtung auf ein neues Konzept umgestellt. Und obwohl die Beiden bisher noch gar keine Werbung gemacht haben, liegen schon zig Anfragen für Buchungen vor. Kein Wunder, denn die Burg Otterswang ist in der Region bekannt und beliebt.

30 Jahre im gleichen Besitz

30 Jahre betrieb die Familie Schmid das Ausflugslokal, das idyllisch oberhalb der Ortschaft Otterswang liegt, mit einem einzigartigen Blick auf das Schussental von der weitläufigen Terrasse. Als der Konditor dann starb, entschied sich seine Witwe, das Anwesen zu verkaufen.

Der Innenausbau ist so gut wie fertig. Angemietet werden können der ehemalige Burgstall und das Kaminzimmer (im Bild). (Foto: Katrin Bölstler )

„Wir hatten damals eigentlich gar nicht vor, die Burg zu kaufen, sondern kamen vorbei, um uns das Grundstück einfach mal anzuschauen“, erinnert sich die 53-Jährige, die die Waldorfschule Biberach als Geschäftsführerin leitet. „Doch dann haben wir auf der Terrasse gestanden, und dieser einzigartige Ausblick, die Geschichte des Hauses und überhaupt das ganze Anwesen haben uns so beeindruckt, dass wir uns nur angeschaut haben und wussten, wir wollen es kaufen“, erzählt ihr Mann Oliver.

Bewegte Geschichte

In der Tat ist die Geschichte der früheren Burganlage eine ganz besondere, und dazu noch gut dokumentiert. Es ist urkundlich belegt, dass sogenannte Edelfreie im 11. und 12. Jahrhundert dort lebten. Mitte des 12. Jahrhunderts gehörten die Herren von Otterswang zum Gefolge von Heinrich dem Löwen. Ende des 12. Jahrhunderts nahm Mangold von Otterswang am Kreuzzug von Kaiser Friedrich Barbarossas teil. All das ist zu lesen auf einer Geschichtstafel, die sich direkt am Eingang zu dem Gut befindet. Dort steht auch, dass zuletzt im Jahr 1420 das Kloster Schussenried die Burg Otterswang erwarb und bis zur Säkularisierung in ihrem Besitz hielt.

Von außen sieht die Burg aus wie bisher. (Foto: Katrin Bölstler )

Das heutige Gebäude, weiß Oliver Gölz, stammt jedoch aus den 1960er-Jahren und steht daher nicht unter Denkmalschutz. Jeder Besitzer der vergangenen Jahrzehnte hatte daher die Freiheit, das Gebäude nach seinem Gutdünken umzubauen. Der Bauplaner und seine Frau haben sich jedoch darauf beschränkt, das Innere des Gebäudes grundlegend zu sanieren und zu modernisieren. Weiterhin gibt es im Erdgeschoss zwei große Räume: den ehemaligen Burgstall und das Kaminzimmer, das komplett vorne hin zur Terrasse geöffnet werden kann. In beiden Räumen haben jeweils rund 30,40 Personen Platz. Im Obergeschoss leben die beiden inzwischen mit ihrer Tochter.

Ziel ist es, die Burg künftig primär für Tagungen, Feste und Hochzeiten zu nutzen. Wie viele Veranstaltungen es pro Monat geben wird, ist noch offen. Einen regulären Café-Betrieb wie bisher wird es aber nicht mehr geben. Vermietet werden dabei nur die Räume, inklusive Geschirr.

Wer eine Bewirtung will, braucht einen Caterer. Angedacht ist eine Kooperation mit der Salad Box aus Biberach. Es besteht jedoch keinen Zwang, sich für diesen Caterer zu entscheiden.

„Wir sind beide keine gelernten Gastronomen, daher war die Wiedereröffnung des Cafés für uns keine Option“, sagt Melanie Gölz. „Wir wollen jedoch, dass dieses wunderschöne Haus weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Wer hier bei uns also seinen runden Geburtstag feiern will, kann dies tun.“ Und das rege Interesse schon vor der Eröffnung zeigt, dass die Nachfrage auf jeden Fall da ist.

Was nun noch fehlt, damit es losgehen kann, sind die endgültige Baufreigabe und die Gaststätten-Lizenz. Letztere war ausgelaufen und musste daher neu beantragt werden. Die behörliche Genehmigung für den Ausbau hatte sich zuletzt immer wieder verzögert, da Nachbarn Bedenken bei den zuständigen Behörden angemeldet hatten. Das Ehepaar rechnet jedoch damit, beides in Kürze in den Händen zu halten.