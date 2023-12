Bei Sanierungsarbeiten an der Drümmelbergschule in Bad Schussenried sind asbesthaltige Materialien entdeckt worden. In einer Mitteilung informiert die Stadtverwaltung über dadurch bedingte Verzögerungen der Bauarbeiten. Und sie geht darin auf Sorgen ein, ob Schüler womöglich in der Vergangenheit einer Schadstoffbelastung ausgesetzt gewesen sein könnten.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Bad Schussenried systematisch ihre Schulgebäude saniert, zunächst die Georg-Kaess-Grundschule, dann das Progymnasium und die Pavillon-Grundschule. Seit Oktober 2023 wird die Drümmelbergschule saniert, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Bei der vorbereitenden Schadstoffuntersuchung ergab sich, dass die Sanierung aufgrund der Anwesenheit von Schadstoffen verzögert wird. In dem aus den 60er-Jahren stammenden Gebäude wurden - wie damals üblich und Stand der damaligen Technik - PVC-Fliesenböden verlegt. Diese enthalten Asbest, ebenso die verwendeten Klebstoffe zur Verbindung mit dem Untergrund. Alternativ wurden in vereinzelten Nebenräumen teerhaltige Bodenfliesen verlegt.

Bei der weiteren Sanierung sollen Schadstoffe entfernt werden

Laut der Mitteilung hätten Verwaltung und Gemeinderat daher umgehend nach Bekanntwerden der Beprobungsergebnisse gehandelt und sich über die Sachlage vor Ort von den Architekten und dem Schadstoffgutachter informieren lassen. Danach sei am Montagabend intensiv über den Fortgang der Baustelle beraten worden. „Allen gemein ist das Interesse, das Gebäude nun während der Sanierung von allen Schadstoffen zu befreien, damit für die Schüler nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme keine Belastungen entstehen“, schreibt die Stadtverwaltung.

Gutachter hält frühere Belastung von Schülern für unwahrscheinlich

Auch die Frage einer früheren Belastung habe bei der Beratung breiten Raum eingenommen. Die Stadt teilt unter Berufung auf die Aussage des Schadstoffgutachters Rainer Rechtsteiner aus Laupheim mit, diese könne „zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist jedoch in relevantem Ausmaß auch nicht als wahrscheinlich anzunehmen“.

Denn der asbesthaltige Kleber sei durch die Oberböden „unter Verschluss gewesen“, heißt es weiter, daher sei die Gefahr der Faserfreisetzung relativ gering. Die Asbestfasern in den PVC-Oberböden sind demnach durch die Einbettung in die Kunststoff-Matrix dauerhaft gebunden. Probleme entstünden im Wesentlichen dort, wo Beschädigungen an der Oberfläche vorhanden sind. Dies wurde nur an insgesamt wenigen und kleinflächigen Stellen bemerkt. In Teilen der Schule sind aber bei früheren Sanierungsmaßnahmen schadhafte Bodenflächen bereits ausgetauscht worden.

Vorsorglich wurden Raumluftmessungen veranlasst

Durch die neue Schadstoffverordnung habe man heutzutage andere Vorgaben und die damals verwendeten Materialien werden hinsichtlich ihrer Schadstoffbelastung anders eingestuft, was ein geändertes Vorgehen erfordere. Vorsorglich und zur Kenntnisgewinnung wurden in den Bereichen, in denen die Baustelle noch nicht fortgeschritten sei, Raumluftmessungen veranlasst, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch, um eventuell näherungsweise Aussagen treffen zu können, wie sich die Baustoffbelastung auf die Raumluft ausgewirkt haben könnte.

Ein Drittel der Böden muss ausgebaut werden

Das Schadstoffgutachten hat ergeben, dass die oben genannten Böden auf etwa einem Drittel der Grundfläche nun aufwendig ausgebaut und entsorgt werden müssen. Die Bauzeit wird sich durch die nun erforderlich werdende Ausschreibung der Schadstoffsanierung durch Spezialfirmen und den aufwändigen Ausbau verzögern.

Der Stadt sei es wichtig, dass die Informationen zur Situation unverzüglich dem Lehrerkollegium, den Eltern und der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden, schreibt die Stadtverwaltung. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde die Situation erläutert.