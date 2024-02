Kurz vor 4 Uhr wurde ein Zeuge am Mittwoch auf einen Brand in der Biberacher Straße aufmerksam. Dort stand auf einer Baustelle eine Arbeitsmaschine in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Feuerwehr Bad Schussenried löschte den Brand. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wird ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Die Ermittler gehen derzeit von einer Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei Biberach bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Telefon 07371/9380. Der Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.