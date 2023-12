Aktivstall Aichbühl zeigt wieder „Die Weihnachtsgeschichte“

Nach vier Jahren Pause präsentiert der Aktivstall Aichbühl bei Bad Schussenried am Wochenende des dritten Advents wieder sein winterliches Highlight „Die Weihnachtsgeschichte“. Große und kleine Darsteller mit ihren Pferden und Ponies zaubern ein aufwendig gestaltetes Weihnachtserlebnis der besonderen Art. Das Programm verspricht laut Ankündigung Humor, Spannung und Reiterkönnen sowie rührend gespielte Szenen, untermalt von wunderschöner Musik und passenden Kostümen. Der Reinerlös wird wie schon bei vergangenen Aufführungen gespendet und geht dieses Mal an Mary’s Meals und Profemina. Der Veranstalter rät, sich warm anzuziehen und eventuell eine Decke mitzubringen. Termine für die Aufführungen sind am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr, sowie am Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember, jeweils um 17 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn der Vorführung. Der Eintritt kostet für Erwachsene elf Euro und für Kinder ab drei Jahren sechs Euro. Im Vorverkauf sind Tickets in der Buchhandlung Eulenspiegel in Bad Schussenried erhältlich. Weitere Informationen gibt es online bei www.aktivstall-aichbuehl.de