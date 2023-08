Vor dem Amtsgericht Esslingen beginnt am Montag die Verhandlung gegen einen Mann, der im September 2020 in einem Waldstück bei Bad Schussenried als Teil einer Gruppe von knapp 20 bewaffneten Männern und Frauen in Wehrmachts– und teilweise in SS–Uniformen mit Waffen hantiert haben soll.

Die beschuldigten Personen sollen damals eine Art Militärlager aus dem Zweiten Weltkrieg nachgestellt haben — inklusive eines „Führer–Bunkers“, wie das Esslinger Amtsgericht mitteilt. Bei dessen Ausstattung sollen laut Gericht Hakenkreuzflaggen verwendet worden sein.

Großeinsatz der Polizei bei Bad Schussenried nach Hinweis

Wie seinerzeit berichtet, durchsuchten die Ermittler nach einem Hinweis bei einem Großeinsatz im Oktober 2020 das Waldstück in der Nähe von Bad Schussenried. Bei Razzien in zahlreichen in Baden–Württemberg und Bayern wenige Wochen später fanden Ermittler mehrere Hundert echte Waffen und sogenannte Anscheinswaffen. Darüber hinaus wurden Munition, militärhistorische Fahrzeuge, Uniformen und verfassungsfeindliche Symbole beschlagnahmt.

Ermittlungen gegen 19 Beschuldigte in Baden–Württemberg und Bayern

In der Folge wurde gegen 19 Beschuldigte im Alter von 27 bis 77 Jahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Verstoßes gegen das Waffengesetz, das Versammlungsgesetz und Tragen verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt. Zwei der 19 Beschuldigten waren schon früher staatsschutzrelevant in Erscheinung getreten.

Das Ermittlungsverfahren hat etwas länger gedauert, weil insbesondere zu den einzelnen Waffen waffenrechtliche Gutachten eingeholt werden mussten. Sprecher des Amtsgerichts

Knapp drei Jahre später beginnt nun die Hauptverhandlung gegen einen der Beteiligten aus diesem Komplex vor dem Amtsgericht Esslingen. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet, wird dem Mann aus Esslingen die Teilnahme an der Veranstaltung in Bad Schussenried zu Last gelegt.

Anklage wegen Verstoß gegen Sprengstoffgesetz und andere Delikte

Angeklagt wird dem Bericht zufolge insbesondere der Verstoß gegen das Uniformverbot, gegen das Versammlungsgesetz, gegen das Sprengstoffgesetz sowie rund 50 Verstöße gegen waffenrechtliche Vorschriften. „Das Ermittlungsverfahren hat etwas länger gedauert, weil insbesondere zu den einzelnen Waffen waffenrechtliche Gutachten eingeholt werden mussten“, wird der Sprecher des Amtsgerichts in der „Stuttgarter Zeitung“ zitiert.