20 Jahre für Borşa

Desolate Zustände hatten sich den Mitgliedern des Vereins Beclean 2003 im rumänischen Borşa gezeigt. Seither engagiert sich der Verein für die psychiatrische Klinik vor Ort und hat in dieser Zeit einiges erreicht, teilt das ZfP Südwürttemberg in Bad Schussenried mit.

Fehlende sanitäre Anlagen und medizinische Versorgung, keine ausreichende Kleidung, eiweiß- und vitaminarme Ernährung sowie mangelnde menschliche Zuwendung: Zehn Prozent der Patienten in Borşa starben im Jahr. „Es war passive Euthanasie“, sagt Marian Jurcsik. Der Ärztliche Leiter der Station 1040 des ZfP Südwürttemberg ist seit fünf Jahren bei Beclean aktiv, seit einem Jahr ist er im Vorstand. Das Krankenhaus mit 200 Betten für chronisch psychisch Kranke in Borşa besuchten Vereinsmitglieder 2003 mehr zufällig auf dem Weg nach Beclean im Nachbarkreis Cluj. „Die personellen und sanitären Verhältnisse waren dort noch desolater als zehn Jahre zuvor in Beclean“, so Jurcsik.

Mit dem Ziel, die Lage der Psychiatriepatienten in Rumänien zu verbessern und eine menschengerechte Betreuung und Versorgung zu ermöglichen, wurde Beclean 1995 gegründet. Gelder für Gebäudesanierungen und Beschäftigungsangebote in der psychiatrischen Klinik in Beclean, Kreis Bistrita in Siebenbürgen, sollten beschafft werden. „Dafür brauchten wir die Gemeinnützigkeit, um Spendenquittungen ausstellen zu können“, sagt Jurcsik.

Jurcsik ist gebürtiger Rumäne und fühlte sich dem Verein von Anfang an verbunden. Der Arzt hofft, dass er Beclean vor allem durch seine fachliche und sprachliche Kompetenz langfristig unterstützen kann. Mit Jurcsik im Vorstand sind die Rumänin Andrea Luca, tätig im Verein Pauline 13, der ehemalige ärztliche Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Weissenau, Paul-Otto Schmidt-Michel, und der Zentralbereichsleiter Pflege und Medizin des ZfP, Martin Holzke.

Von Beginn an unterstützten ZfP-Mitarbeiter den Verein. Auch die damalige Krankenhausleitung des PLK Weissenau, besonders Günter Hole und Betriebsdirektor Gebhard Gessler, trugen das Engagement mit, unter anderem indem sie Personal für arbeitstherapeutische Einsätze in Rumänien freistellten. 2003 setzte der damalige ZfP-Geschäftsführer Wolfgang Rieger die Tradition fort, ebenso sein Nachfolger Dieter Grupp.

Zudem sammelt das ZfP Südwürttemberg mithilfe von Borsti, dem Spendenschwein, bei der Weihnachtsaktion „1 Euro für Borşa“ jährlich für die rund 265 von Beclean unterstützten Patienten der psychiatrischen Kliniken in Rumänien. Mit den Spenden werden Weihnachtspäckchen finanziert. Bettina Leone, Sekretariat Geschäftsleitung, initiierte die Aktion vor 20 Jahren und ruft seither jedes Jahr zum Spenden auf. 22.128,70 Euro wurden seit 2003 gesammelt.

Seit 2003 hat sich mithilfe von Beclean einiges in Borşa getan. In entfernteren Städten von der Kreishauptstadt Cluj-Napoca entstanden zwei Satelliten: eine Einrichtung mit 20 Plätzen in Huedin und 45 Plätze in Turda. Vor zwei Jahren wurde in Borşa ein Neubau eröffnet. Weiter umfasst die Unterstützung Beratung vor Ort, Aufbau von Angehörigengruppen, Finanzierung von Ergotherapie-Angeboten, Kooperationen mit lokalen Initiativen sowie Ausrichtung von sozialpsychiatrischen Tagungen. „Für diese Aktivitäten haben wir vor 20 Jahren auch eine fest angestellte Koordinatorin, Andrea Bularda-Alexe, in Cluj eingestellt und Büroräume erworben“, so Jurcsik. Aktuell beschäftigt den Verein auch der Krieg in der Ukraine, mit der Rumänien eine 800 Kilometer lange Grenze teilt. Jurcsik: „Wir versuchen Hilfsprojekte für die Ukraine in Rumänien zu unterstützen.“

Für die Vereinsmitglieder ist es ein Lichtblick, dass das rumänische Sozial- und Gesundheitsministerium eine Dehospitalisierung um 30 Prozent plant. „Es wurde endlich erkannt, dass die Dauerhospitalisierung in den in jedem Kreis vorhandenen großen Kliniken für chronisch psychisch Kranken mit einer humanitären Versorgung nichts zu tun hat“, so Jurcsik. Doch eine gewisse Skepsis bleibt. Denn wie so oft gebe es eine Absicht, aber keinen Plan. Jurcsik: „Hier wollen wir uns einbringen und unsere Region mit seinen sozialpsychiatrischen Verbünden weist einschlägige Erfahrungen vor.“

Mehr Infos zu Beclean gibt es auf www.beclean-ev.de. Wer spendet will für den Verein zur Unterstützung psychisch Kranker in Rumänien: www.beclean-ev.de/spendenkonto