Mit 18 Jahren EM–Gold gewinnen und in der Heimat dafür geehrt werden: Die Kunstradfahrerin Hannah Reichle führt ein für ihr Alter eher ungewöhnliches Leben. Entsprechend überwältigt zeigt sie sich am Freitag bei ihrer Ehrung im Rathaus.

Mehrere sportliche Erfolge geholt

Hannah Reichle ist 18 Jahre alt, hat gerade ihr Abitur bestanden und schon eine Reihe sportlicher Erfolge vorzuweisen. Sie gewann für den RMSV Bad Schussenried nicht nur den ersten Platz bei der Deutschen U19–Meisterschaft, sondern fuhr bei der U19–Europameisterschaft im Mai ebenfalls die Goldmedaille ein.

Radsport hat in Bad Schussenried Tradition

Dafür wurde die 18–Jährige am Freitag im Rathaus der Stadt geehrt. „Wir haben hier viele hochkarätige Sportler unter uns“, eröffnet Bürgermeister Achim Deinet den Abend. Gerade der Radsport habe in Bad Schussenried Tradition.

Grund dafür ist der erfolgreiche Rad– und Motorsportverein (RMSV), der vor knapp 120 Jahren in der Stadt gegründet wurde. Durch ihn brachte die Stadt bereits mehrere Welt– und Europameister in dieser Sportart hervor. Auch Hannah Reichles Trainerin, Martina Quecke, ist ehemalige Weltmeisterin im Kunstradfahren.

Ehrung überwältigt die 18–Jährige

Trotz dessen, dass sie Hochleistungssport betreibt, vor Jurys ihr Können unter Beweis stellt und für die Wettbewerbe durch das Land fährt, löst die Ehrung in Bad Schussenried Überwältigung bei der 18–Jährigen aus. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ fehlen ihr kurz die Worte, um ihr Gefühl während der Ehrung zu beschreiben.

Für Sport auf diesem Level braucht es Disziplin

Klar ist jedoch: Die sportlichen Leistungen der 18–Jährigen erfordern vor allem „Biss“, wie Elisabeth Strobel, Präsidentin des Sportkreises Biberach, betont. Drei bis vier Mal die Woche trainiert die 18–Jährige, in diesem Jahr hat sie außerdem ihr Abitur bestanden.

„Es wird manchmal schon viel, aber man hat seine Ziele, dann kriegt man das auch unter einen Hut“, erzählt Hannah Reichle. Beim Kunstradfahren werde ihr „Kopf frei“ und sie könne dabei ihre Grenzen austesten. „Ohne Disziplin und Struktur geht das nicht“, fügt Trainerin Martina Quecke hinzu.

Trainer sind ebenso wichtig wie Sportler

Doch auch ohne Trainer gebe es keine sportlichen Erfolge, sagt Bürgermeister Achim Deinet: „Martina Quecke ist der sportliche Motor des RMSV.“ Er sei froh, solche Menschen in Bad Schussenried zu haben. „Eine Stadt lebt nicht nur von Wirtschaft und Politik — Sportvereine machen eine Stadt liebens– und lebenswert“, sagt der Bürgermeister.

Deshalb habe die Stadt den Radsport auch bereits über die Bürgerstiftung gesponsert. Hinter sportlichen Erfolgen wie dem von Hannah Reichle stecke jede Menge „privates und finanzielles Engagement“. Der RMSV leiste entsprechend „Jugendarbeit pur“, wie Achim Deinet findet.

Hannah Reichle fährt Kunstrad seit sie acht ist

Das zeigt sich auch bei Hannah Reichle. Seit ihrem achten Lebensjahr fährt sie Kunstrad, inspiriert durch ihre Mutter. „Sie ist selbst früher gefahren, davon habe ich Bilder gesehen und dann wollte ich das auch unbedingt machen“, erinnert sich die 18–Jährige zurück.

Für die Erfolge, die sie mit diesem Willen bisher einfahren konnte, darf Hannah Reichle sich am Ende der Ehrung im Rathaus schließlich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Für die Zukunft hat sie bisher nur einen Wunsch: „Dass ich weiterhin so viel Spaß am Kunstradfahren habe.“