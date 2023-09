Bad Buchau

Zusammenstoß in Bad Buchau fordert zwei Verletzte

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Heftig gekracht hat es am Freitag in Bad Buchau. (Foto: Klaus Weiss )

Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Straße „Gemeindebeunden“ in Bad Buchau sind am Freitag um die Mittagszeit beide Fahrer verletzt worden und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 16:44 Von: Klaus Weiss