Bad Buchau

Wnaderweg unter Wasser

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Erst Schneeschmelze und dann Regen sorgen auch am Federsee für Hochwasser. (Foto: Karl-Heinz Kleinau )

Nicht nur an der Donau sieht man stark erhöhte Pegelstände, auch der Federsee hat sich erst durch die Schneeschmelze und nun durch die jüngsten Regenfälle deutlich vergrößert. Was für die Menschen unangenehm nasse Füße bedeutet, freut hier auf dem beliebten Wanderweg nach Moosburg Familie Schwan, die somit ungestört das Grün am Wegesrand naschen kann.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 15:35 Von: Schwäbische.de