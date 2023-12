Windiges „Spiel unter’m Christbaum“ für die Buchauer Stadtkapelle

(khk) - Die Buchauer Stadtkapelle hat in den 185 Jahren ihres Bestehens so manchen Sturm erlebt, der heftige Wind an Heilig Abend stellte aber ihre Standfestigkeit sehr stark auf die Probe. So wurden beim traditionellen „Spiel unter’m Christbaum“ nicht nur Notenblätter weggeweht, sogar die Notenständer mussten mit Instrumententaschen oder den Füßen vor dem Umfallen geschützt werden. Dennoch brachten die Musiker mit ihrem Spiel weihnachtliche Stimmung zu den zahlreich erschienenen Besuchern und mit dem pünktlich zum Lied „Stille Nacht“ festlich erhellten Marktplatz wurden dann gemeinsam die Weihnachtsfeiertage begonnen.