Wanderung über den Mössinger Erdrutsch

Die Ortsgruppe Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins bietet am Sonntag, 3. September, wieder eine aussichtsreiche Wanderung an. Die rund 14 Kilometer lange Wanderung enthält circa 400 Höhenmeter Anstiege. Wanderführer ist Hans–Jürgen Walser, gutes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich.

Vom Sportheim Talheim geht es für die Teilnehmer hinauf zur Grillstelle „Ruine Andeck“. Vorbei am Segelfluggelände „Farrenberg“ zum Aussichtspunkt „Bismarkkopf“. Weiter zur „Panoramabank“ und zum Aussichtspunkt am Hirschkopf, über dem Mössinger Bergrutsch zum Aussichtspunkt „Dreifürstenstein“, mit Vesperhütte. Hier machen die Wanderer ausgedehnte Vesperpause. Am Albtrauf entlang geht es weiter zur Aussichtsbank auf dem „Schömberg“ (Hohenzollernblick). Hiernach geht es abwärts über den „Saukopf“ vorbei an der „Fronhalde“ zum Parkplatz beim Sportplatz Talheim.

Die Anfahrt dauert rund eine Stunde und erfolgt mit 64 Kilometern über Riedlingen, Pflummern, Ittenhausen, Trochtelfingen, Hörschwang, Melchingen und Talheim. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr am Sonntag am Züglepark in Bad Buchau. Die Wanderdauer beträgt rund 4,5 Stunden, eine Abschlusseinkehr ist vorgesehen. Gäste und Freunde der Ortsgruppe sind willkommen.