Der in Kanzach lebende Künstler Walter Blum beschäftigt sich in seinen Bildern seit Jahren mit Insekten. Eine umfangreiche Sammlung von Bildern ziert sein Zuhause. Um die kleinformatigen Werke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat er für das Jahr 2024 einen Kalender herausgebracht. Die einzelnen Kalenderblätter und die dazugehörigen Originale sind ab sofort bis zum Heiligen Abend in der Schalterhalle der Federseebank in Bad Buchau zu sehen.