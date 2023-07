Bad Buchau

Vandalen beschädigen Schule

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Die unbekannten Täter schlugen mit Steinen mehrere Scheiben an der Schule ein. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb )

Unbekannte richteten am Wochenende hohen Schaden an einer Schule in Bad Buchau an.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 16:03 Von: sz