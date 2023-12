Während wir Menschen es uns in der Vorweihnachtszeit vor dem Ofen gemütlich machen und durch Plätzchen und Christstollen eher eine zu reichliche Kalorienversorgung haben, müssen Tiere jetzt streng mit ihrer Energie haushalten. Doch der Winter ist nicht nur ein Nahrungsproblem, weiß Katrin Fritzsch. Die Leiterin des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee berichtet über faszinierende Anpassungsstrategien und erstaunliche „Kälterekorde“ im Tierreich.

Kälte und Nahrungsknappheit

Kein Tier überlebt das vollständige Einfrieren der gesamten Körperflüssigkeit. Bei der Eisbildung zerstören die spitzen Kristalle wichtige Zellstrukturen. Der Tod des Organismus ist besiegelt. In wärmere Gebiete wegziehen, ein kuscheliges Winterfell bilden, in einer gut gepolsterten Höhle schlafend auf „bessere Zeiten“ warten, die Federn wie ein Daunenschlafsack aufplustern und so für eine gute Wärmeisolation sorgen - im Tierreich gibt es unterschiedliche Wege, mit Frost und Nahrungsmangel umzugehen. Denn niedrige Temperaturen sind nur die eine Herausforderung im Winter - die Verfügbarkeit von Nahrung ein ganz anderes Problem. „Kleiber laufen kopfüber den Stamm hinunter und holen hinter lose Rindenstücke gefallene Samen und Insekten heraus, an die kein anderer Vogel rankommt. Distelfinken nutzen ihre Schnäbel wie Pinzetten, um übrig gebliebene Samen aus Samenständen herauszupulen. Daher sind Bracheparzellen im Moor genauso wie stehen gelassene Stauden im Garten im Winter ein wichtiges Nahrungsreservoir für Körnerfresser“ berichtet Katrin Fritzsch, Leiterin des Nabu-Naturschutzzentrum Federsee von ihren Beobachtungen.

Generell gelte jetzt die Devise: Energie sparen. Sich möglichst wenig bewegen. Tiere vermeiden daher im Winter unnötige Revierkämpfe, das Buhlen um Weibchen wird in eine andere Jahreszeit verlegt.

Eislöcher als Schutzzonen für Wasservögel

Friert der Federsee zu, sammeln sich Enten, Höckerschwäne und Blässhühner in den letzten Eislöchern und schaukeln dort stundenlang regungslos auf dem Wasser. „Aufscheuchen der Vögel greift ihre kostbaren Energiereserven an“ bittet die Naturschützerin um Rücksichtnahme. Auch die winterlichen Moorwiesen sind jetzt wichtige Rückzugsräume für Wildtiere wie Vögel oder Rehe. „Rehe beispielsweise haushalten so konsequent mit ihren Energievorräten, dass sie die kraftzehrende Schwangerschaft auf das Frühjahr vertagen: erst dann entwickelt sich das im Herbst befruchtete Ei“ verdeutlicht die Biologin.

Scheibenwischer und Schmetterlinge setzen auf dieselbe Chemie

Doch was machen Insekten, die anders als Säugetiere und Vögel ihre Körpertemperatur nicht regulieren können, sondern stets genauso kalt wie ihre Umgebung sind? Von manchen Zuckmückenlarven, wichtigen Fischnährtieren, ist bekannt, dass sie Temperaturen bis minus 32 Grad Celsius trotzen. Wie machen sie das? „Die erstaunliche Kälteresistenz vieler Insekten beruht auf dem gleichen Prinzip, das wir Menschen durch Zugabe von Frostschutzmittel im Scheibenwischwasser nutzen - oder beim Tanken von speziellem „Winterdiesel“. Sie senken den Gefrierpunkt der Flüssigkeit“ erklärt die Nabu-Mitarbeiterin. Im herbstlichen Abhärtungsprozess bilden wechselwarme Tiere wie Insekten Antigefrierverbindungen, die ein vollständiges Einfrieren der Körperflüssigkeit verhindern. Glycerin beispielsweise, ein besonderer Alkohol, schützt nicht nur die Puppe des heimischen Schwalbenschwanz-Schmetterlings vor dem Erfrieren, sondern hält auch Scheibenwischwasser flüssig.

Langsamer Abhärtungsprozess

Durch eine langsame Abhärtung können viele Insektenarten winterlichen Temperaturen sogar als erwachsenes Tier trotzen. Zitronenfalter beispielsweise, die bei den ersten warmen Sonnenstrahlen im Vorfrühling wie hervorgezaubert erscheinen, haben ihre Larven- und Puppenzeit im Herbst absolviert und überwintern als Schmetterling. Ein Frühstart sozusagen. Andere Insekten überwintern als Eier, Larven oder Puppen.

Mehr erfahren bei Nabu-Führungen

Frostschutz, Winterschlaf, Nahrungsumstellung - spannende Themen, die die Nabu-Führungen jeweils Donnerstag nachmittag beleuchten. Teilnahme ohne Anmeldung (öffentliche Termine unter www.NABU-Federsee.de, exklusive Termine für Gruppen unter Telefon 07582/17781.