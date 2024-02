Bad Buchau

Tränenreicher Abschied von Vater Federsee

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Untröstlich zeigten sich die Narren der Moorochsenzunft. (Foto: Klaus Weiss )

Eine schöne Fasnet ging am Dienstag in Bad Buchau zu Ende. Ein mehr als trauriger Anlass, so Zunftmeister Uwe Vogelgesang, als er dem entmachteten Schultes wieder die Amtsgewalt im Rathaus erlauben musste.