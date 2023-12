Es geht weiter bergauf mit der Storchenpopulation in Baden-Württemberg. Im Jahr 2023 zählten die ehrenamtlichen Storchenbetreuerinnen und -betreuer nach vorläufigem Ergebnis rund 2250 Horstpaare im Südwesten. Das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. „Wir hatten dieses Jahr erneut einen guten Bruterfolg bei den Weißstörchen im Land: Mit etwa 4050 ausgeflogenen und davon knapp 1500 beringten Jungvögeln liegen wir rechnerisch bei 1,8 jungen Störchen pro Horst. Das liegt leicht über dem Vorjahresniveau“, sagt die Landesweißstorchbeauftragte Judith Opitz. Sie erstellt jedes Jahr die Storchenbilanz in Auftrag des Landes Baden-Württemberg. Die finalen Zahlen liegen erst im neuen Jahr vor.

Viel Storchennachwuchs auch in Oberschwaben

Die Weißstorchpopulation im Südwesten wächst seit Jahren erfreulich und kontinuierlich. „Für den Arten- und Naturschutz ist das ein großer Erfolg. Denn wir kommen aus einem tiefen Tal, mit nur noch 15 Brutpaaren in ganz Baden-Württemberg anno 1975. Da war der Weißstorch hier kurz vorm Aussterben“, sagt Opitz. Dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen und verändertem Zugverhalten ist der Bestand heute stabil. In den letzten neun Jahren ist die Zahl der Weißstorchpaare in Baden-Württemberg um das Zweieinhalbfache gestiegen. Besonders viel Nachwuchs hatten 2023 die Störche im Allgäu, in Oberschwaben und im Rheintal.

Storch Pius bleibt Spanien fern

Der Weißstorch, das Nabu-Wappentier, ist einer der markantesten und bekanntesten Vögel Deutschlands. „Als Langstreckenzieher überwintert er eigentlich in Afrika. Viele Vögel, die auf dem Zug das Mittelmeer westlich umfliegen, bleiben aber inzwischen vermehrt auf der Iberischen Halbinsel und sparen sich die gefährliche Weiterreise“, berichtet Nabu-Vogelexpertin Alexandra Ickes.

Und nicht nur das: Eine zunehmende Zahl an Störchen lässt den Abflugtermin ganz verstreichen und bleibt ganzjährig im Südwesten. Damit sichern sie sich schon einen Horst als Familienstammsitz. Dazu gehört auch Storch Pius, den es auch zwei Jahre nach Spanien gezogen hat, der aber seit Jahren erfolgreich den Winter in Oberschwaben verbringt. Der besenderte Storch ist 2014 in Königseggwald im Kreis Ravensburg geschlüpft und wurde dort von der Vogelwarte Radolfzell mit einem Sender ausgestattet. Seither ist der Aufenthaltsort von Pius nachvollziehbar. 2017 hat Pius erstmals gebrütet - beim Wackelwald in Bad Buchau. „Den Störchen steht hier im Winter meist ausreichend Nahrung zur Verfügung. Sie sind nicht hilfsbedürftig und müssen nicht zugefüttert werden“, stellt Opitz klar.

Bei wenig Schnee genügend Nahrung

„Die Nabu Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz zählte mehrere hundert Vögel in den letzten Jahren, die in Deutschland geblieben sind“, erläutert Ickes. Je nachdem, wie die Winter ausfallen, kann es ein Nachteil oder Vorteil für die Störche sein, die hierbleiben. Die Weißstörche finden in milden Wintern mit wenig Schnee bei uns ausreichend Nahrung, wie Mäuse, Regenwürmer oder kleine Fische. Sie fressen aber auch gefährlichen Abfall auf offenen Mülldeponien.

Der Nabu möchte es genau wissen, welche Störche wo in Deutschland überwintern, und ruft zum Melden von Winterstörchen auf. Beobachtungen können bis zum 31. Januar 2024 auf NABU | Naturgucker.de gemeldet werden.