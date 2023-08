Bad Buchau

Stimmungsvolle Abendführung über den Federseesteg

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Das Nabu–Naturschutzzentrum Federsee in Bad Buchau bietet am Samstag, 5. August, eine stimmungsvolle zweistündige Abendführung über den Federseesteg an.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 15:55 Von: sz