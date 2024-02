Stimmungshöhepunkte in Serie

Wieder ein tolles Event ist der Bandscheibenball im Bad Buchauer Kurzentrum gewesen. Mit Musik und Klamauk, Schautänzen, Akrobatik und Alexandra Hofmann als Stargast des Abends war jede Minute des fast vierstündigen Programms ein Stimmungshöhepunkt.

Zweifelsohne hat sich der Bandscheibenball zu einem der gut besuchten Bälle in Bad Buchau entwickelt, und so war es auch in diesem Jahr im Kurzentrum wieder. Närrisch dekoriert der Saal, närrisch kostümiert die Ballbesucher, darunter nicht nur Kur,-und Feriengäste sondern auch immer mehr Einheimische fasnetshungrige.

Bevor Moderator Bernd Kohlhepp, der sich im Laufe des Abends noch als Frau Schwerdtfeger vorstellte, die Gäste auf den Abend einstimmte, zog der Fanfarenzug Aulendorf lautstark im Saal ein. Im Nu war die Stimmung auf einem hohen Level und der Beifall war wohl verdient.

Sportlich wurde es dann auf der Bühne mit der Voltigiergruppe aus Ingoldingen. Mit ihrer Akrobatik in Perfektion gab die Gruppe aus 1001 und einer Nacht mit glitzernden orientalischen Gewändern ein tolles Erlebnis für die Ballbesucher ab. Zur Fasnet gehört auch eine Tanzgarde, was von den Gardemädels der Narrenzunft Moorochs schön in Szene gesetzt wurde.

Zwischendurch brachte DJ Jürgen mit Stimmungsmusik aus der Konserve, auf eine Band wurde in diesem Jahr verzichtet, auf die Beine und eine riesige Polonaise wälzte sich durch den Saal. Weniger als Clown und mehr ein ulkiger Akrobat war dann Clown Klikusch, der mächtig für Stimmung sorgte und dazu auch Mithelfer aus dem Publikum einspannte. Schön anzusehen war auch die Szene mit dem Einrad und dem Jonglieren mit Orangen und Keulen mit Händen und Füßen.

Die Boogie-Woogie-Tanzgruppe „ Dancing Rabbits“ vom TSV Reute zeigte schöne Tanzformationen auf und sogar die Ballgäste konnten dabei mitmachen, bevor eine ältere Dame mit Klamauk und urigen Sprüchen die Zwerchfelle der Ballbesucher beanspruchte. Hier zeigte sich das wahre Talent von Moderator Kohlhepp in allen Facetten.

Dann endlich betrat der Stargast des Abends, Alexandra Hofmann, die Bühne. Schon einmal war die Sängerin, da noch mit ihrer Schwester als Geschwister Hofmann, beim Bandscheibenball dabei. Und gleich wurde sichtbar, dass sie sich rundum wohlfühlte, als sie ihre Evergreens und einige neuere Songs anstimmte. Die Bühnenbeleuchtung setzte die Sängerin zudem perfekt in Szene. Zwischendurch ging Alexandra Hofmann durch die Tischreihen. Und als sie dann vor der Bühne die Ballgäste bat, doch nach vorn zu kommen, war sie sofort von den Fans umgeben - und Alexandra Hofmann genoss sichtbar das Bad in der Menschenmenge.

Danach hatten die Ballgäste die Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.