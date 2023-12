Stephanstag-Gottesdienst mit ehemaligen Ministranten in Kappel

Für die ehemaligen Kappeler Ministranten ist es schon seit vielen Jahren Ehrensache am Stephanstag beim Gottesdienst in der Kappeler Kirche „Peter und Paul“ als Ministranten dabei zu sein. Obwohl etliche der ehemaligen Kappeler Ministranten zum Teil schon gar nicht mehr in Kappel wohnhaft sind, und als „Minis“ schon seit vielen Jahren ausgedient haben lassen es sich die ehemaligen Kappeler Ministranten nicht nehmen, bei diesem beeindruckenden Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag den Gottesdienst mit zu feiern. Schon der feierliche Einzug der insgesamt fast 30 Ministranten mit Monsignore Oliver Lahl, der selbst auch Ministrant in Bad Buchau war, machte den besonderen Gottesdienst sichtbar. Ein Bläserensemble der Stadtkapelle Bad Buchau begleitete den immer wieder beeindruckenden Gottesdienst in bewährter Weise mit, und den Beifall am Schluss des Gottesdienstes durften sich wohl die Musiker mit den Ministranten teilen.