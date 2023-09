Starke Kunst im Gesundheitszentrum Federsee

Die Künstlerin Ruth Stark präsentiert bis Dienstag, 14. November, ihre Werke im Gesundheitszentrum Federsee. Für die Künstlerin aus Allmendingen ist es bereits die dritte Ausstellung in Bad Buchau.

Ruth Stark ist eine klassische Autodidaktin. 1955 in Allmendingen geboren, erlangte die Künstlerin einen Großteil ihrer Fähigkeiten in Eigenlehre. Verschiedene Aufbaukurse und Kunstunterricht bei Hans-Jürgen Knupfer rundeten ihre kreative Ausbildung ab. Die Liebe zur Kunst begann für Stark mit Kohlezeichnungen, wobei ihre Werke häufig Personen und Landschaften zeigten. 2008 entwickelte sie sich künstlerisch weiter und begann, mit Öl- und Acrylfarben zu malen.

Nun hängen bereits zum dritten Mal Kreationen von Ruth Stark an der Künstlerwand im Gesundheitszentrum Federsee. Auch in Rottenacker und Umgebung ist die Künstlerin bekannt und präsentierte ihre Werke schon mehrfach im Rathaus und im Landcafé Dommer. Die aktuelle Ausstellung in Bad Buchau setzt sich aus Zeichnungen mit Kohle und Bleistift sowie Gemälden in Acryl und Öl und Collagen verschiedener Techniken zusammen.

Die Kunst von Ruth Stark kam bei den beiden vorangegangenen Ausstellungen im Gesundheitszentrum Federsee sehr gut an. „Beide Male konnte ich mindestens ein Bild verkaufen“, sagt Stark. Die aktuelle Ausstellung im Gesundheitszentrum Federsee kann täglich von 8 bis 20 Uhr bestaunt werden.