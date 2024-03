„Sprayer“ sprüht fürs Auge

An einem der beiden Kreisverkehre in der Schussenriederstrasse steht eine Station der Netze-BW. Der Betonbau fällt zwar nicht groß auf, wird aber in Zukunft doch den einen oder anderen Fußgänger zum Verweilen anhalten. Im Auftrag der Netzte-BW darf Schuster die Wände der Station verschönern, sprich als Sprayer tätig werden. Was ansonsten für Ärger sorgt, ist in diesem Fall gewollt. Passend zu Bad Buchau und dem Federsee schmücken nun Vogelbilder die bisher kahlen Wände. Auf einer Seite ist die am Federsee zu sehende Bartmeise , und auf einer anderen ebenfalls ein Federseevogel, der Eisvogel, abgebildet. Und auf einer weiteren hat Schuster einen Buchfinken und Rot-und Braunkelchen hin gesprüht. Der Biberacher Schuster ist ja in Bad Buchau kein Unbekannter mehr, hat er doch eines der drei großen Werke an der Turnhallenwand der Federsee-Gemeinschaftsschule geschaffen.