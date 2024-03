Spannendes im Federseemuseum von der Trickkiste bis zum feurigen Erlebnis

An Ostern kann im Bad Buchauer Federseemuseum Archäologie live erlebt werden. Andreas Diehm wird laut Pressemitteilung am Ostersonntag, 31. März, die Trickkiste der Steinzeit öffnen und zeigen, was die Menschen im Alltag erledigen mussten. Vom einfachen Nähen und Reparieren bis zum Herstellen von Werkzeugen werden dabei raffinierte Techniken gezeigt, die das Leben ungemein erleichterten.

Gleichzeitig wird um 13 Uhr im Museum anhand der besonderen Funde das Leben der Menschen in Stein- und Bronzezeit vorgestellt, während um 15 Uhr beim Rundgang im Freigelände diese Alltagswelten durch Nachbauten und Repliken greifbar werden. Eine Stunde später lädt die Familienführung um 16 Uhr ein, ganz anschaulich die Zeit der Rentierjäger und Pfahlbauer kennenzulernen.

Tags darauf, am 1. April, präsentiert Archäotechniker Patrick Geiger eine Erfindung, die das Leben der Menschen entscheidend verändert hat: das Feuermachen. Von dem ersten Feuerzeug der Steinzeit bis zu den neuesten Modellen der heutigen Zeit gibt er dabei einen spannenden Einblick in die verschiedenen Methoden der Herstellung dieses brandheißen Elementes.