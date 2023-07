Sommerakademie Leutkirch gastiert mit jungen Streichern in Bad Buchau

Streichermusik auf hohem Niveau mit jungen Interpretinnen und Interpreten erwartet die Besucher beim Gastspiel der 20. Sommerakademie Leutkirch am Samstag, 5. August, um 19 Uhr im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau. Hochtalentierte Teilnehmer an den Leutkircher Meisterkursen spielen an diesem Abend Konzert– und Sonatensätze mit Klavierbegleitung sowie Solowerke aus verschiedenen Epochen.

Das Akademiekonzert im Hochsommer hat in der Reihe der Bad Buchauer Schlosskonzerte schon eine längere Tradition und ein treues Publikum. Weitere Konzerttermine sind zu finden unter www.musiksommer–leutkirch.de

Karten im Vorverkauf gibt es der Tourist Information Bad Buchau, Marktplatz 6, Bad Buchau, Telefon 07582 808180.Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt mit Gästekarte 13 Euro.