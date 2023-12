In einer über neunzehn Monate dauernden Aktion holte Pater Alfred Tönnis den dreijährigen Waisenjungen Mohamad Omar aus Syrien nach Bad Buchau. Seit Anfang September lebt er dort bei seinen Verwandten. Wie es Mohamad mittlerweile geht und woran er besondere Freude hat.

Heimweh überwunden

Kafaa und Mohamad Hourie leben gemeinsam mit ihren vier Kindern in einer kleinen Wohnung im Zentrum von Bad Buchau. Beim Besuch fällt sofort die Harmonie zwischen Omar (14), Maya (10), Maria (6) Shahira (12) und ihren Eltern auf. Seit drei Monaten gehört auch der dreijährige Mohamad zur Familie.

Mohamads Vater gilt als im Krieg vermisst, seine Mutter und seine Schwester starben im Jahr 2021 bei einem Autounfall in Aleppo. Pater Alfred Tönnis

Obwohl er eigentlich nur Großneffe ist, wird er als weiterer Sohn und Bruder betrachtet. Gleich zu Beginn sei es nicht ganz einfach gewesen, weil er Heimweh hatte, sagt Kafaa. „Als er im September bei uns ankam, wollte er immer wieder zu seiner Oma“. Mittlerweile habe sich das aber gelegt, sagt sie. „Hamude“ ist angekommen. Bei uns heißt er so, weil seine verstorbene Mutter ihn so genannt hat.“

Statt im Waisenhaus nun bei Familie

Man könne sich kaum vorstellen, was Mohamad in seinem jungen Leben schon mitmachen musste, sagt Pater Alfred Tönnis. „Mohamads Vater gilt als im Krieg vermisst, seine Mutter und seine Schwester starben im Jahr 2021 bei einem Autounfall in Aleppo.“ Nur weil er aus dem Auto geschleudert wurde, habe er den Unfall überlebt. Zunächst sollte Mohamad in einem Waisenhaus unterkommen.

Weil die Verwandten Pater Alfred schon seit 2014 kennen, als sie selbst aus Syrien flüchten mussten, wandten sie sich an ihn. „Sie fragten mich, ob ich den Jungen nach Deutschland holen könne“, so Pater Alfred. In einer kräftezehrenden Aktion mit vielen Rückschlägen gelang es ihm schließlich, Mohamad über die syrische Grenze und den Libanon nach Deutschland zu bringen.

Lieber Puppen als Fussball

Mit einem verschmitzten Lächeln sitzt Mohamad nun auf dem Schoß seines ältesten Bruders Omar. „Er schläft in meinem Zimmer“, sagt Omar stolz. Er schaue mit ihm oft Bilderbücher an und male. Nur der Leidenschaft für Fußball, die auch Maya teilt, könne sein kleiner Bruder momentan noch nicht so viel finden.

„Er spielt lieber mit unseren Puppen und würde am liebsten schon am Handy daddeln“, fügt Maria hinzu. Auch Fleisch möge er nicht, sagt seine Schwester. Das liege schlicht daran, dass es in Syrien wegen des Kriegs und der Armut kein Fleisch gab, erklärt Mutter Kafaa.

Warten auf einen Platz im Kindergarten

Die Verständigung mit Mohamad funktioniert momentan noch auf Arabisch, ein paar Wörter Deutsch beherrscht er aber schon. Freitags besucht er eine Krabbelgruppe, auch im Unlinger Kindergarten war Mohamad schon. Aktuell sucht die Familie einen Kindergartenplatz für ihn in Bad Buchau und hofft, in der Warteliste bald weiter nach oben zu rücken.

Integrierte Vorzeigefamilie

Pater Alfred bezeichnet das Ehepaar mit den fünf Kindern als integrierte Vorzeigefamilie, die auch ihre Frömmigkeit pflege. „Damit ist sie ein Beispiel dafür, dass die Konfession keine Rolle spielt.“ Mutter Kafaa arbeitet als Dolmetscherin beim Landratsamt, Ehemann Mohamad ist als Kfz-Mechaniker tätig. Die Kinder nehmen am öffentlichen Leben teil, besuchen zum Teil schon das Gymnasium und sind in Fußballvereinen aktiv.

Omar möchte wie sein Vater beruflich mit Autos zu tun haben, wie er sagt: „Ich würde gerne eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker machen.“ Familie Hourie zählte im Jahr 2014 zu den ersten Familien, die im Rahmen der Flüchtlingskrise in die 2014 gegründete „Stiftung Heimat geben“ nach Deutschland gekommen sind.

Mit Stiftung Heimat fing alles an

Die Stiftung gibt seit 2014 Geflüchteten aus Syrien, Afrika und vielen anderen Ländern in Oggelsbeuren eine neue Heimat. Bis 2021 wurden die Flüchtlinge von der Stiftung mit vielen Ehrenamtlichen betreut. Seit 2022 gibt die Stiftung als Vermieter etwa 75 Menschen eine Heimat. Betreut werden diese vom Landkreis und den Gemeinden Schemmerhofen, Schwendi und Attenweiler.

Seit sechs Jahren ist Pater Alfred von der Stiftung Heimat geben und der Ordensgemeinschaft der Oblaten auch im Libanon und in Syrien für Menschen in Not tätig. 15 Mal war er in im Libanon und viermal in Syrien. Die Schwäbische Zeitung unterstützte und unterstützt diese Arbeit vor Ort im Rahmen der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

So konnte im Erdbebengebiet, in Waisenhäusern und anderen Projekten Menschen Hilfe aus Deutschland erfahren. „Wir von der Stiftung Heimat geben sehen dieses „Heimat geben“ nicht nur auf Deutschland begrenzt, auch in den Heimatländern mit ihren Nachbarstaaten muss daran gearbeitet werden“, sagt Pater Alfred. „Es braucht Mut, Gottvertrauen und Bereitschaft zum Wagnis“, fügt er hinzu. Wie auch beim „Heimat geben“ für den kleinen, dreijährigen Mohamad Omar.

Pater Alfred für ihn wie ein Opa

Bisher läuft alles gut für die Familie und ihr neues Mitglied, Sorgen bereiten ihr nur die beengten Platzverhältnisse in der kleinen Wohnung. „Für sieben Personen ist sie einfach zu klein“, sagt Vater Mohamad. Die Familie ist deshalb aktuell auf der Suche nach größeren Räumen und hofft, bald eine positive Nachricht zu bekommen.

Pater Alfred möchte die Familie weiter begleiten und für Mohamad dabei so etwas wie ein Opa sein. „Privat ist es mir als Ordenspriester ja nicht möglich, deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich auf diesem Wege so etwas erleben kann.“