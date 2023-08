Schwäbischer Albverein Bad Wurzach wandert bei Bad Urach

Die Ortsgruppe Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins (SAV) wandert am Sonntag, 20. August, zu den Gütersteiner Wasserfällen, dann über den zum Marbacher Landgestüt gehörenden Fohlenhof zur Aussicht des Rutschfelsens, und entlang des Uracher Wasserfalls wieder zurück. E sei seine sehr schöne und abwechslungsreiche Strecke von knapp neun Kilometern Länge und mit etwa 340 Metern Steigung, heißt es in der Mitteilung des SAV Bad Buchau. Ein Rucksackvesper und entsprechende Wanderausrüstung sind nützlich. Treffpunkt ist um 11 Uhr am ehemaligen Haus mit Herz (Bahnhofsplatz), um in Fahrgemeinschaften nach Bad Urach zu fahren. Eine Schlusseinkehr ist geplant und Gastwanderer sind willkommen.