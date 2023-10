Schwäbischen Albvereins wandert über den Stöffelsberg zum Ruoffseck

Die Ortsgruppe Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins bietet am kommenden Sonntag, 15. Oktober, wieder eine aussichtseiche Wanderung an. Die ursprünglich geplante Wanderung „Rulamann“ kann aufgrund von Forstarbeiten im Bereich der Rulamannhöhle nicht gemacht stattfinden. Stattdessen bietet die Ortsgruppe eine andere Herbstwanderung in der Nähe der Nebelhöhle an. Die etwa zwölf Kilometer lange Wanderung bietet schöne Aussichten teils am Albtrauf, bunte Wälder und Wacholderheiden für das Auge. Dabei werden rund 300 Höhenmeter überwunden.Wanderführer ist Hans-Jürgen Walser, gutes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich. Auch Stöcke und ein Rucksackvesper sind empfehlenswert. Abfahrt mit Fahrgemeinschaften ist um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen am Züglepark. Die Anfahrt zum Parkplatz Ruoffseck dauert etwa eine Stunde. Die Wanderdauer beträgt dreieinhalb Stunde. Eine Abschlusseinkehr ist vorgesehen. Gäste und Freunde der Ortsgruppe sind willkommen. Fürs Mitfahren wird ein Benzingeld erhoben, so der Albverein.