Schlosskonzert mit Claudia Pohel in Bad Buchau

Ein Schlosskonzert mit Claudia Pohel findet am Sonntag, 5. November, im Goldenen Saal des Schlosses Bad Buchau statt. Seit fast 35 Jahren steht Claudia Pohel als Singer-Songwriterin auf der Bühne, SWR und ARD drehten mehrere Konzertmitschnitte, und sie spielte sogar im Vorprogramm von Donavan und George Moustaki. Es sei eine Solokünstlerin, die in vielen Musikgenres zu Hause ist, heißt es in der Ankündigung der Tourist-Information Bad Buchau. Vielseitig und „vielsaitig“ mit Gitarre, Gitarren-Synthesizer, Harfe und Gesang beeindruckt sie mit vielfarbiger Stimme in ihrem „Folk-in -Jazz-Chansonprogramm“ durch die Interpretation wundervoller und oft schon vergessener Songs und auch ihren aktuellen Kompositionen. Eintrittskarten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, Telefon 07582/808180, Mail [email protected], oder an der Abendkasse.