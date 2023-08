Bad Buchau

Schlossklinik bietet freie Plätze in der logopädischen Ambulanz

Bad Buchau / Lesedauer: 2 min

Das Bild zeigt die Logopädinnen der Schlossklinik (v. l.) Franziska Müller, Katja Bertsch und Sonja Schmid. (Foto: Schlossklinik )

Die logopädische Ambulanz der Schlossklinik Bad Buchau erweitert das Angebot an Therapieplätzen. Sie bietet eine breite Palette an logopädischen Therapien und Behandlungen für Erwachsene mit neurologischen Störungsbildern an — ehemalige stationäre Patienten als auch Patienten mit ärztlicher Verordnung.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 19:40 Von: sz