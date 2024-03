Bei dem Brand in der Nacht zum Donnerstag brannte ein Holzschuppen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf eine Scheune. Ein Nachbar bemerkte am späten Abend Feuerschein in einem Holzschuppen. Dort waren Tierfutter und ein kleiner Traktor untergebracht. Der Schuppen brannte innerhalb weniger Minuten lichterloh.

Nur durch das schnelle Eintreffen der Buchauer Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die größere Scheuer verhindert werden. Die Trennwand vom Futterlager und dem Unterstellplatz des Traktors war bereits durchgebrannt, und auch die größere Scheuer war angekohlt. Nur fünf Minuten später wäre das Feuer in die Scheuer durchgebrochen, war die Meinung der Einsatzkräfte.

Wegen der engen Zufahrt zum Brandplatz konnte das Löschfahrzeug nicht in den Hofraum fahren, und es musste zunächst eine Löschwasserversorgung von der Seegasse her aufgebaut werden. Die Drehleiter wurde im Nachbarhof vorsichtshalber in Stellung gebracht.

Schon nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle und die Gefahr eines Übergriffes auf die Scheuer gebannt. Mit vor Ort waren Rettungsdienst und Polizei. Die Brandursache wird die Polizei ermitteln müssen. Der Schaden dürfte einige tausend Euro betragen.