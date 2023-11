Bad Buchau

„Rote Brücke“ wird komplett erneuert

Bad Buchau / Lesedauer: 2 min

Nach den derzeit laufenden Arbeiten wird es die ehemalige „Rote Brücke“ nicht mehr geben. (Foto: Klaus Weiss )

Zurzeit wird die „Rote Brücke“ am Dullenriedweg in Bad Buchau komplett erneuert. Da die Brücke inzwischen in die Jahre gekommen ist und statisch auch nicht mehr ganz sicher war, ist die Sanierung beziehungsweise der Austausch notwendig geworden.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 18:47 Von: Klaus Weiss