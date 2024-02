Am 12. Februar ist es wieder so weit: Der traditionelle Rosenmontagsball der Kolpingsfamilie Bad Buchau findet frei nach Roland Kaiser ,,Es geht schon wieder los“ im Bischof-Sproll-Haus statt. Laut Ankündigung der Kolpingsfamilie hat das Organisationsteam ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Wie gewohnt sorgt die Küche der Kolpingsfamilie für das leibliche Wohl. Eine Bar und Musik mit dem Duo Atlantis werden für einen ausgelassenen Abend sorgen. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Die Karten sind im Vorverkauf noch bis Montag, 12. Februar, im Schreibwarenladen VeBu Buch+Papier bei Familie Sandmaier auf dem Marktplatz oder an der Abendkasse für acht Euro erhältlich. Die Kolpingsfamilie Bad Buchau lädt alle Narren und Fasnetsbegeisterten, ob mit oder ohne Kostüm, zum Rosenmontagsball am 12. Februar ein.