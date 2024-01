Restaurator der Museumskrippe beantwortet Fragen

Helmut Preuss, der Restaurator der Buchauer Museumskrippe, wird am Samstag, 20. Januar, von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag, 21. Januar, von 10 bis 16 Uhr zu Gast im Federseemuseum sein. Seit ihrer Wiederentdeckung hat Herr Preuss sich äußerst intensiv mit der Krippe beschäftigt und die einzelnen Landschaftsszenen mit Liebe zum Detail wieder professionell in Schuss gebracht.

Jedes Jahr legt er seitdem bei Auf- und Abbau des Ensembles, bestehend aus den Dioramen und den rund 200 Jahre alten Figuren, Hand an. Am Wochenende stellt er sich Fragen rund um die Museumskrippe.