Ratssitzung in Bad Buchau beginnt am evangelischen Gemeindehaus

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Bad Buchau findet am Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr statt. Treffpunkt zu einem Ortstermin ist am evangelischen Gemeindehaus Bad Buchau an der Karlstraße. Nach der Begrüßung durch den stellvertrtenden Vorsitzenden der evangelischen Kirchengemeinde, Wolfgang Zippel, folgen die Besichtigung der Gemeindebibliothek, die Darstellung der aktuellen Situation (Daten und Fakten) sowie die Diskussion und Beschlussfassung über den städtischen Zuschuss. Fortgesetzt wird die Ratssitzung dann im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordung stehen aktuelle Berichte und Verschiedenes, die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung (Verkauf von Teilflächen, Schussenrieder Straße), der Kindergarten Federseezwerge (Sanierung Außenanlage, Planungsauftrag), Bauangelegenheiten sowie der Eigenbetrieb Wasserversorgung (Erstellung Druckerhöhungsanlage Kappel und neue Zonierung).