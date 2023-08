Bad Buchau

Preise und Belobigungen an der Federseeschule

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Federseeschule GMS wurden für ihre tollen Leistungen ausgezeichnet. (Foto: Federseeschule GMS Bad Buchau )

An der Federseeschule gibt es auch in diesem Schuljahr wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die es aufgrund ihrer tollen Leistungen in den einzelnen Fächern und auch beim Lern–, Sozial– und Arbeitsverhalten geschafft haben, sich einen Preis oder eine Belobigung zu verdienen.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 12:24 Von: sz