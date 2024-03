Pfarrerin Charlotte Horn tritt ihren Dienst an

Mit einem Begrüßungsgottesdienst in der evangelischen Kirche hat am Sonntag Charlotte Horn als neue Pfarrerin auf Probe den Dienst in Bad Buchau angetreten. Zahlreiche Gläubige und Ehrengäste hießen Horn willkommen. Bei der Ordination beauftragte die Kirche sie feierlich zur Verkündung des Evangeliums, zur Verwaltung der Sakramente und zur Seelsorge. Charlotte Horn wird nun eigenverantwortlich als Pfarrerin auf Probe tätig sein. Zur einen Hälfte wird sie in Bad Buchau als Gemeindepfarrerin, zur anderen Hälfte in der Klinikseelsorge wirken.

Pfarrerin Margit Bleher, die seit dem Tod von Pfarrer Markus Lutz vor gut einem Jahr die Vakatur im Pfarrhaus überbrückte, eröffnete den Gottesdienst. In der Predigt ging Pfarrerin Horn auf das Thema „Abraham und Sohn Iisaak“ ein. Dekan Matthias Krack hieß Charlotte Horn willkommen, die als Vikarin nun von Bad Saulgau nach Bad Buchau als Pfarrerin auf Probe in Bad Buchau sei. Mit dem heutigen Tag, so Krack, werde sie zwar nicht als Pfarrerin der Gemeinde eingesetzt - darum sei heute keine Investitur - aber sie werde beauftragt, für die nächsten drei Jahre den Pfarrdienst zu versehen. Alles was sie im Theologiestudium gelernt habe, solle sie nun eigenständig und selbstverantwortlich umsetzen.

Krack bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung, auch in Zukunft, beim Kirchengemeinderat und im besonderen beim gewählten Vorsitzenden Wolfgang Zippel. Aber auch auch bei Pfarrerin Margit Bleher und den Mitarbeitern im Pfarrbüro, welche Souverän die Zeiten der Vakatur gemeistert hätten. Aus der Hand von Dekan Krack durfte Horn dann die Ernennungsurkunde in Empfang nehmen.

Sie zeigte in ihrer Ansprache ihren Werdegang als Pfarrerin auf und freute sich auf die Zusammenarbeit mit allen Gremien und Mitarbeiter. Die Jugendarbeit sei ihr wichtig, sie habe in Rom studiert, da komme man an Ökumene nicht vorbei. Während man in der Gemeindearbeit häufig auf sehr engagierte Mitglieder treffe, seien die Anliegen von Patienten wie von Mitarbeitern der Schloss- und der Federseeklinik einfach noch mal ein ganz anderes Feld - für sie nicht minder wichtig. Von ihrem Ausbildungspfarrer habe sie abschauen können, die Dinge, die man macht, gut durchdacht und organisiert anzugehen.

Beim anschließenden kleinen Empfang im Gemeindehaus konnte der Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Wolfgang Zippel, etliche Gäste begrüßen. Unter anderem Bürgermeister Peter Diesch und Kollege Manfred Wanner aus Oggelshausen, Kommandant Klaus Merz mit Stellvertreter Gerhard Blank von der Buchauer Feuerwehr, von der katholischen Kirchengemeinde Pastoralreferentin Claudia Wendt-Lamparter und Pastoralreferent Preiss-John von der Klinikseelsorge, sowie Pfarrer und Mitglieder des Kirchengemeindrates aus Bad Schussenried.

Wolfgang Zippel richtete Worte an Charlotte Horn. Vieles sei in den vergangenen 20 Monaten in der Kirchengemeinde angefallen und habe von allen etliches abverlangt. Aber mit dem heutigen Tag werde sicher alles wieder besser und auch anders werden, und eine Normalität könne wieder für alle eintreten. Seit Buchau eine eigene Pfarrstelle seit 1955 habe, sei Frau Horn nun der siebte Pfarrer, aber die erste Pfarrerin in Buchau. Dazu wünschte Zippel einen guten Start für diese neue Aufgabe, bei der sie mit der Unterstützung von allen rechnen könne.