Nach Ablauf der Abgabefrist steht fest: Es gibt bei der Kommunalwahl 2024 nur noch eine Wahlliste für Bad Buchau mit insgesamt 17 Wahlvorschlägen für die 14 Plätze im Gemeinderat der Stadt.

Bis zum 28. März hatten Gruppierungen oder interessierte Bürger Zeit, die vollständigen Bewerbungsunterlagen zur Wahl des Gemeinderats im Juni auf den Rathäusern abzugeben. So auch in Bad Buchau, das nun mit einem Novum aufwartet: Die bisherigen Fraktionen der Freien Wählervereinigung (FWV) und der Christlich Demokratischen Union (CDU) werden in diesem Jahr keine Wahlliste mehr aufstellen: Stattdessen gibt es eine neue Liste mit dem Namen „Gemeinsam für Bad Buchau“.

Wie im ganzen Land stellt die Suche nach genügend Kandidaten die Organisatoren vor immer größere Probleme. Es sind immer weniger Bürger willens, nicht nur ihre Meinung zur Gemeindepolitik zu äußern, sondern sich auch entsprechend zu engagieren und sich dann der Bevölkerung zur Wahl zu stellen. So auch in Bad Buchau, was CDU-Urgestein und Altgemeinderat Josef Knoll als sehr bedauerlich bezeichnet. Ehrenamt werde nicht mehr honoriert, so Knoll, die intensive Suche sei von nur überschaubarem Erfolg gekrönt gewesen. Er betont, dass hier am Ort Parteizugehörigkeit keine Rolle spiele und die CDU für die Wahlliste zuallererst organisatorisch Hilfe geleistet habe, aber nie eine Parteilinie gefordert gewesen sei. Und auch sein Pendant, der FWV-Ehrenbürger Rolf Preißing, bedauert, dass es nicht mehr gelungen sei, eine eigene Liste der FWV zusammenstellen zu können, aber er zeigt sich erleichtert, dass es letztlich mehr Kandidaten als Plätze sind und somit für die Bevölkerung eine echte Wahl besteht.

Erschwerend bei der Listenzusammenstellung beider Fraktionen kam hinzu, dass von 14 amtierenden Stadträten nur noch sechs erneut kandidieren wollen. Die restlichen acht beenden nach der Wahl am 9. Juni ihr gemeindepolitisches Engagement aus unterschiedlichsten Gründen. Somit waren am Ende die beiden seit Jahrzehnten bestehenden Listen für die eigenen Ansprüche nicht ausreichend gefüllt und so reifte ein außergewöhnlicher Plan: Die Schließung beider Wahllisten und die Eröffnung einer neuen und gemeinsamen Liste.

Nachdem in der Stadt am Federsee die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Liste beim Umgang miteinander und bei Abstimmungen nie entscheidend war, stieß diese Überlegung bei allen Kandidaten auf offene Ohren. Denn somit entfällt für Bad Buchau das komplizierte Wahlverfahren Verhältniswahl, bei dem es geschehen kann, dass aufgrund des Listenwahlverfahrens ein Kandidat trotz Stimmenmehrzahl gegen einen Mitbewerber der konkurrierenden Liste mit weniger Stimmen unterliegt. Dies wurde in den vergangenen Wahlen bereits immer als ungerecht empfunden und nachdem keine weitere Wahlliste bis zum Abgabeschluss eingereicht wurde, kann in diesem Jahr die Kommunalwahl in Bad Buchau über das Mehrheitswahlrecht einfach und transparent abgehalten werden.

Insgesamt stehen auf der nun abgegebenen Liste unter der Überschrift „Gemeinsam für Bad Buchau“ 17 Namen von Bürgerinnen und Bürgern aus Buchau und Kappel, die bereit sind, Verantwortung in der Kommunalpolitik zu übernehmen. Der Gemeindewahlausschuss prüft derzeit zuerst die Einhaltung aller Formalien des Wahlrechts für die Wahlliste und anschließend die Wählbarkeit jedes einzelnen der sechs weiblichen und elf männlichen Kandidaten. Die offizielle Feststellung der Rechtmäßigkeit erfolgt danach in einer öffentlichen Sitzung am 8. April im Buchauer Rathaus, sodass dann auch die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber offiziell genannt werden können.