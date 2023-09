Notarzt kommt mit Rettungshubschrauber

Zu einem internistischen Notfall rückten Notarzt und Rettungsdienst am Sonntag um die Mittagszeit in die Wuhrstraße in Bad Buchau an. Der Notarzt forderte dann den Rettungshubschrauber Christoph 22 vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm an. Die Landung des Hubschraubers erfolgte auf der Wiese neben dem Parkplatz beim „Haus in den Torwiesen“, wo der Patient vom Rettungswagen in den Hubschrauber umgeladen wurde. Viele Schaulustige beobachteten Landung und Start von dem naheliegenden Parkplatz aus.