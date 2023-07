Bad Buchau

Nico Russ feiert einen Start–Ziel–Sieg

Bad Buchau / Lesedauer: 3 min

Nico Russ feiert einen in Bad Buchau einen Start-Ziel-Sieg. (Foto: Klaus Weiß )

Vieles war neu beim Bad Buchauer Stadtlauf: Erstmals fanden die Wettbewerbe am Vormittag statt — der Startschuss zum Halbmarathon fiel um 9 Uhr. Auch in dieser Tatsache sahen die Veranstalter den Grund, dass sich eine Rekordzahl an Teilnehmern für die Läufe anmeldete: 552.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 00:43 Von: sz