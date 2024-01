Narrenzunft Moorochs präsentiert Fasnetsprogramm

Im vergangenen Jahr konnte sich der Zunftrat der Narrenzunft Moorochs aus Bad Buchau über einige Neuzugänge freuen. Zusammen mit den altgedienten Zunfträten wurde nun wieder eine umfangreiche und schöne Moorochsenhausfasnet auf die Beine gestellt, wie die Zunft mitteilt.

Bis Aschermittwoch gibt es für die Narren der Bad Buchauer Moorochsenzunft somit einen straffen Zeitplan. Nach dem Narrenbaumstellen mit anschließendem Närrischen Kurkonzert im Kurzentrum am Freitag, 26. Januar, und dem Närrischen Nachmittag im Evangelischen Gemeindehaus am Sonntag, 3. Februar, geht es nahtlos über in die Woche der eigentlichen Hauptfasnet.

Diese beginnt traditionell am Mittwoch, 7. Februar, mit dem Ausrufen der Fasnet, dem Absetzen des Bürgermeisters und der Abholung des Vater Federsee beim Federseemuseum. Der Glompige Donnerstag gehört dann ganz den Kindern und Schülern. Nach dem Besuch des Kindergarten Federseezwerge und der Befreiung der beiden Schulen steigt am Nachmittag der große Kinderball der Moorochsenzunft.

Am Rußigen Freitag freuen sich alle Narren auf den Abend der langen weißen Hemden, wenn sich Hemadglonker und Musiken im Städtle beim Hemadglonkerumzug ein Stelldichein geben. Am Fasnetssamstag, 10. Februar, steigt in der Festhalle bei der Federseeschule unter dem Motto „black&white“ der traditionelle Seerosenball.

Der Fasnetssonntag beginnt mit dem Gottesdienst zur Fasnetszeit in der Stiftskirche. Nach dem Aussetzen im vergangenen Jahr findet dieses Jahr am Fasnetssonntag wieder das beliebte Narrenessen und der Familiennachmittag in der Festhalle bei der Federseeschule statt.

Auch ein Hausfasnetsumzug findet dieses Jahr am Fasnetsdienstag wieder statt. Hier hoffen die Verantwortlichen auf viele Anmeldungen vor allem auch freier Gruppen und Familien, welche letztes Jahr den Wegfall dieser Traditionsveranstaltung bedauert haben. Detaillierte Infos zum Zunftrat und zu allen Veranstaltungen gibt es auf der Moorochsenhomepage unter www.moorochs.de. Aber auch für die Zeit nach der diesjährigen Fasnet hat der Zunftrat bereits weitere Highlights im Blick. Neben dem üblichen Jahresprogramm veranstaltet die Moorochsenzunft nach acht Jahren am 09. November wieder einen Kulturabend und das nächste turnusmäßige Freundschaftsnarrentreffen immer zwei Wochen vor Fasnetssonntag am 16. Februar 2025 steht ebenfalls schon fest.