Bad Buchau

Nachbar flammt Thujahecke ab

Bad Buchau / Lesedauer: 1 min

Die Thujahecke wurde auf einer Länge von etwa 15 Metern zum Raub der Flammen. (Foto: Klaus Weiss )

Beim Abflammen von Unkraut in der Hans-Kayser-Straße setzte ein Bewohner am Karsamstag die gepflegte Hecke seines Nachbarn aus Versehen in Brand.